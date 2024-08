Un film d'animazione celebra la moda italiana

Il mondo scintillante della moda milanese prende vita in PAPmusic – Animation for Fashion, un film d'animazione che dal 26 settembre promette di incantare e divertire il pubblico delle sale cinematografiche con la sua ironia, comicità e il fascino unico che solo la moda sa regalare.

Ambientato a Milano, cuore pulsante della moda italiana, il film offre uno sguardo ironico e affascinante sulle dinamiche di una giovane azienda del settore fashion. Scritto e diretto dalla cantautrice e artista LeiKiè, PAPmusic – Animation for Fashion rappresenta il primo lungometraggio di animazione 3D in full CGI prodotto dalla casa indipendente Not Just Music.

Questo progetto laborioso ha richiesto oltre dieci anni di lavoro, dalla sua ideazione fino allo sviluppo dello storyboard e alla produzione.

Il film combina moda, musica, design, animazione e patrimonio artistico italiano, creando una narrativa coinvolgente e vibrante che riflette l'energia e la creatività della moda. Celebra quest'ultima come forma d'arte ed espressione personale, promuovendo un messaggio di inclusività e innovazione. Esalta la diversità e incoraggia tutti a credere nei propri sogni, invitando il pubblico a riconoscere e valorizzare l'unicità di ogni individuo.

PAPmusic – Animation for Fashion è una commedia romantica e musicale con uno stile narrativo originale, che unisce moda, musica e comicità, trascinando lo spettatore in un'avventura travolgente realizzata con la rivoluzionaria tecnica CGI.

Il film ha richiesto la creazione di oltre cinquanta personaggi, centinaia di comparse e la ricerca di look ispirati alla pop art. Inoltre, offre una spettacolare riproduzione di iconici centri urbani italiani, tra cui Roma, Pompei e Venezia, accompagnata da una frizzante colonna sonora ispirata alla musica pop italiana.

Con un cast di voci celebri tra cui Luca Ward, Rudy Zerbi, Marco Mazzoli, Jake La Furia e Tamara Donà, PAPmusic – Animation for Fashion si propone come un'esperienza cinematografica immersiva unica nel suo genere, un racconto che cattura l'essenza dello stile italiano e omaggia la creatività e l'innovazione che hanno reso l'Italia un punto di riferimento mondiale nel settore della moda e dell'arte.

Al centro della trama, si trova la nuova casa di moda italiana PAPmusic, e il giovane team eclettico che, tra amori, lavoro e contrasti, lancia una nuova collezione in un susseguirsi di episodi divertenti e colpi di scena, culminando nel rapporto amoroso e conflittuale tra il direttore commerciale e la stilista dell’azienda.