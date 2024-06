Tutte le tendenze del Superstyling a Pitti Uomo 106

Tutti i brand che fanno parte di Superstyling hanno il potere di analizzare il mercato e anticiparne le necessità, no non hanno i super poteri ma sicuramente un innato talento. Con un mercato che non riesce a mantenere una tendenza per più di due settimane, trovare dei trend duraturi è diventata la vera sfida, soprattutto se iniziamo a parlare di qualità delle materie prime.

Questa edizione di Pitti Uomo 106 ha visto ospitare molti brand promettenti e originali che non si lasciano intimidire dalle convenzioni sociali bensì hanno portato avanti l’identità del marchio con orgoglio.

Les Garçons Faciles (Les Garçons Faciles) Quante volte abbiamo sentito la classica frase “il dolce farniente” ma non abbiamo mai saputo associarla a qualcosa? Les Garçons Faciles ci ha dedicato un’intera collezione, costellata da colori vivaci e capi cool dall’estetica attraente ed elegante.

La sezione di Futuro Maschile è dedicata all’uomo che non riesce a immedesimarsi nei classici completi sartoriali, ma neanche nelle ultime tendenze streetwear. Qui vengono raggruppati tutti quei brand che riescono a rielaborare i tagli classici in modo moderno e contemporaneo, senza esagerare.