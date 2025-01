Penn Badgley è protagonista di Moncler Collection

Moncler Collection scrive un nuovo capitolo della sua storia con una campagna ambientata nel cuore pulsante di New York, dove l’attore Penn Badgley, protagonista della celebre serie You, interpreta il ritmo vibrante della città che chiama casa. Indossando i capi della collezione, Badgley incarna perfettamente lo spirito metropolitano, unendo l’eleganza iconica di Moncler alla dinamica quotidianità della Grande Mela.

La collezione è un omaggio allo stile urbano, pensato per adattarsi a ogni sfumatura della vita cittadina. I look spaziano tra momenti sotto i riflettori e occasioni più intime, proponendo una palette sofisticata di tonalità che include beige, navy, grigio e nero. Penn Badgley, riflettendo sulla collaborazione, dichiara: «Ricordo quando una giacca Moncler rappresentava per me un’aspirazione; oggi, lavorare con il brand nella città che considero casa da quasi vent'anni è un’esperienza speciale. Questa collezione combina la funzionalità dell’abbigliamento urbano con la raffinatezza senza tempo di Moncler. È essenziale, confortevole e sofisticata».

New York, con la sua energia incessante e le esigenze elevate, è una città che richiede capi capaci di coniugare praticità, comfort e qualità. Moncler risponde a queste necessità con tessuti pregiati e design innovativi, caratteristiche che definiscono la collezione Primavera 2025. Ogni dettaglio è pensato per affrontare il dinamismo di una metropoli che vive di affari, cultura e arte.

Per l’uomo, la collezione propone capi trasformabili, come giacche reversibili e cappotti che si trasformano in gilet grazie a dettagli funzionali come cerniere. I materiali spaziano dalla morbida pelle scamosciata al cachemire, senza dimenticare il celebre nylon Airsoft, emblema di Moncler, che unisce leggerezza e funzionalità in un equilibrio perfetto tra lusso e praticità.

La linea femminile, invece, celebra la raffinatezza con capispalla caratterizzati da trapuntature a rombi e silhouette che enfatizzano la vita e i fianchi. Il raso Duchesse e il camoscio si intrecciano con il tweed e il bouclé, creando un gioco di texture sofisticato e moderno.

Dopo le precedenti campagne ambientate a Parigi e Madrid, interpretate rispettivamente dagli attori Arnaud Binard e Joaquín Furriel, il viaggio della Moncler Collection approda a New York. Penn Badgley, noto anche per il suo ruolo nella serie Gossip Girl, è il perfetto ambasciatore della collezione. Gli scatti, ispirati allo stile paparazzi, catturano l’attore durante il suo tempo libero, esaltando la sua naturale eleganza e il legame con la città.