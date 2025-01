I mondi della Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week, con la sua capacità unica di riunire mondi eterogenei, si conferma un crocevia privilegiato in cui creatività, cultura e innovazione dialogano senza confini.

È in questo contesto d’eccezione che, presso l’incantevole Réfectoire des Cordeliers, un ex monastero del XVI secolo carico di storia e suggestioni, è stata svelata la collezione IM MEN Autunno Inverno 2025, intitolata «FLY WITH IM MEN».

Sin dal suo debutto nel 2021, IM MEN si è distinto per la capacità di reinterpretare radicalmente il concetto stesso di abbigliamento, attingendo al visionario principio di «a piece of cloth» formulato da Issey Miyake. Il brand, fondendo design e ingegneria in un equilibrio perfetto, esplora nuove modalità di creazione sartoriale che rispettano e celebrano la forma del corpo umano, con l’intento di proporre capi che trascendano i confini imposti dalle convenzioni e aprano prospettive inedite, frutto di una progettualità libera e visionaria.

All’interno della storica location, il pubblico ha potuto ammirare un’installazione scenografica concepita dal celebre designer Tokujin Yoshioka, che, ispirandosi al concetto di «a piece of cloth», si anima come fosse dotata di vita propria.