L'Hollywood di Rick Owens e la sobria eleganza di Ami Paris

È un vero e proprio spettacolo degno di Hollywood, così nominata anche la collezione, quello che Rick Owens mette in scena per presentare la nuova collezione Primavera Estate 2025.

Non si parla più di classiche sfilate, ma di un’armata di modelli, studenti di scuole di moda e artisti circensi che sfilano nell’imponente spianata del Palais de Tokyo. Per un totale di 200 look total white, questa volta Rick Owens omaggia sé stesso e tutti i pezzi cult che l’hanno portato sui gradini più alti della moda. A sfilare volti mascherati, lunghi mantelli e le tipiche calzature torreggianti in casa Owens.

(Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images)