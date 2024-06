Cittadini del mondo

Una celebrazione degli esseri umani e della loro unicità.

Pharrell Williams sceglie di presentare la sua collezione Primavera Estate 2025 sul tetto del palazzo Unesco, costruito nel 1958 proprio con l’intento di unire l’umanità in pace attraverso la cultura.

Così, mentre persone da tutto il mondo si riuniscono per scoprire la nuova idea di uomo firmata Louis Vuitton, Pharrell lancia un nuovo messaggio ispirazionale, guardando ancora una volta al viaggio come strumento per riunire, comprendere e accogliere la diversità.

Il savoir faire della maison francese è presente in ogni capo, dalla scelta di tessuti pregiati a dettagli minuziosi come ricami e bottoni, un tratto distintivo dell'abbigliamento del viaggiatore. Le tute sportive e l'abbigliamento da lavoro, raffinati nella costruzione e nel taglio, sono progettati attorno all'idea di comfort del viaggiatore per passione. L'esploratore ispira interpretazioni sofisticate dell'abbigliamento sportivo, caratterizzate da espressioni funzionali e tecniche, mentre i capi ispirati al calcio rendono omaggio al gioco più amato al mondo.

Ispirata a una visione chiara dell'umanità e alla terra vista dall'alto, la palette spazia dalle micro tonalità a quelle macro, in contrapposizione tra loro. Motivi e Monogram mostrano qualità simili alla pelle e si declinano nelle sfumature dei toni dei pigmenti di tutti gli esseri umani del pianeta, compreso il nero più profondo.

Nel ricordare la pelle animale, invece, il Damoflage — il tradizionale motivo Damier camouflage — è adattato nel motivo Snake-o-Flage ispirato alla grafica del pitone. Allo stesso modo, una stoffa tono su tono con trama puntinata si rifà alla pelle di struzzo. Dalla fusione del motivo Damoflage con la mappa del mondo nasce poi il "Map-o-flage", che decora foulard e bottoni. Spezzando i toni della Collezione, un motivo Damier LVERS multicolore che Nel ricordare la pelle animale, il Damoflage, il tradizionale motivo Damier camouflage, è adattato nel motivo Snake-o-Flage ispirato alla grafica del pitone. Allo stesso modo, una stoffa tono su tono con trama puntinata si rifà alla pelle di struzzo. Dalla fusione del motivo Damoflage con la mappa del mondo nasce il "Map-o-flage", che decora foulard e bottoni.

Spezzando i toni della collezione, un motivo Damier LVERS multicolore dà vita alla fantasia a quadri della Maison in trama jacquard e denim.