Loewe esplora il rapporto tra moda e arte

Sulle note intese di Johann Sebastian Bach — i cui spartiti sono stampati sulle pareti esterne del teatro della sfilata — in uno spazio bianco popolato solo da una scultura dell’artista britannica Tracey Emin, che con discrezione nomina la scena, JW Anderson presenta la sua nuova collezione per Loewe.

Spogliate di ogni «rumore» le silhouette si fanno rigorose, la loro grazia grafica frutto di un’ingegneria meticolosa della costruzione che permette agli abiti così come alle gonne di fluttuare attorno al corpo. Fiori impressionisti e piume stampate con dipinti di artisti famosi o con pattern mimetici rubano l’attenzione, regalando ai presenti un momento di riflessione sul rapporto che lega arte e moda, e invita a domandarsi se anche quest’ultima, in fondo, non sia lei stessa una forma d’arte.

La passerella per la Primavera Estate 2025 è anche occasione per presentare una nuova borsa — la Madrid — leggera, flessibile e dalla forma trapezoidale. Torna poi ancora una volta l’iconica Puzzle che, per la stagione, si sublima in pelle leggera e morbidissima.