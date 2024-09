Lo sport come continua fonte di ispirazione

Simbolo della continua ricerca di un equilibrio tra tradizione e innovazione, la nuova collezione prêt-à-porter Dior firmata da Maria Grazia Chiuri è una celebrazione del significato profondo dell’abito, esplorato attraverso un linguaggio visivo che intreccia il corpo e ciò che lo avvolge.

In un momento in cui l’attenzione globale è rivolta allo sport, con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Chiuri coglie l'opportunità di riflettere su come la moda possa diventare un’estensione del corpo atletico e della mente, riportando la moda alle sue origini greche, culla dello sport e della bellezza fisica.

Con un occhio rivolto all'archivio della Maison, la creativa riscopre l'iconico abito «Amazone», ideato da Christian Dior per l'Autunno Inverno 1951. Questa figura leggendaria, incarnazione di una femminilità forte e autonoma, è il simbolo di una femminilità capace di affermarsi non solo attraverso l’estetica, ma anche attraverso il gesto, la presenza e la determinazione. Il parallelismo tra la moderna amazzone e le atlete olimpiche è evidente: il loro potere non risiede solo nel corpo, ma nella capacità di armonizzare mente e fisico, esattamente come nella Grecia antica, dove l'atleta era considerato l'emblema dell'equilibrio e della perfezione umana.

(Adrien Dirand/SAGG Napoli)

Le influenze sportive percorrono tutta la collezione, con il jersey che accompagna abiti leggeri e camicie sportive, mentre i ricami luccicanti, che si trasformano in frange o farfalle, richiamano il movimento fluido di un corpo in azione. Il gioco tra bianco e nero, una dialettica grafica che esplora la dualità, trova il suo contrappunto negli accenti di rosso vivo dei bomber, suggerendo dinamismo e vitalità.

Ma la visione di Chiuri non si limita all’estetica: essa diventa dichiarazione di intenti attraverso la presenza di SAGG Napoli, artista che porta il tiro con l’arco sulla passerella, simbolo della fusione tra corpo e mente. Come nella Grecia antica, dove l’atletismo era il riflesso della potenza interiore, il messaggio qui è chiaro: la costruzione di una mente forte è intrinsecamente legata alla forza fisica. La modernità si esprime attraverso un corpo atletico, che non si sottomette ai canoni tradizionali, ma li riscrive.

La collezione Dior Primavera Estate 2025 esalta, così, la femminilità contemporanea in una forma assertiva e potente, connessa alla propria fisicità e al mondo che la circonda.

In un momento storico che celebra il corpo e lo sport, Maria Grazia Chiuri reinterpreta questi simboli con una delicatezza che non nasconde la loro potenza, riconoscendo la moda come uno strumento capace di raccontare la storia di chi siamo e di chi vogliamo diventare.