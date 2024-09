LoveFrom, Moncler: Jony Ive debutta nell’outerwear al fianco di Remo Ruffini

Amicizia, attenzione al dettaglio e passione: sono queste le parole chiave su cui si basa LoveFrom, Moncler, la nuova collezione realizzata in collaborazione tra Remo Ruffini e Jony Ive.

«Lavorare con Jony è un’esperienza che ti porta fuori dall’ordinario non solo perché Jony è un’icona internazionale e una leggenda vivente del design» afferma Remo Ruffini «Lavorare con lui è anche un’esperienza straordinaria, poiché ti permette di capire che il processo creativo si nutre anche di amore, amicizia, e rispetto».

Dopo aver passato oltre due decenni come Chief Design Officer in Apple, Jony Ive segna il suo debutto con LoveFrom (collettivo creativo di designer, architetti, musicisti, registi e artisti fondato nel 2019 con l’amico Marc Newson) nel mondo dell’outerwear al fianco dell’amico Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler.

«Questa collaborazione è stata qualcosa di meravigliosamente naturale e piacevole. Abbiamo imparato tanto l’uno dall’altro e sono particolarmente felice che questa piccola collezione segni l’inizio di una collaborazione di più lungo termine» commenta Jony Ive.

Ideatori di una collezione moderna e all’avanguardia, l’attenzione al dettaglio che caratterizza il duo creativo è lampante dopo un solo sguardo: realizzati in un particolare tessuto nylon riciclato - sviluppato in esclusiva per la collezione - i capispalla vengono proposti in design originali privi di cuciture tra le giunzioni e resi irresistibili grazie alle tonalità pastello scelte. Il doppio bottone di chiusura, autore di un particolare “clic” studiato dal progettista Ive, vuole sottolineare la collaborazione e il legame tra i due brand.

Un particolare degno di nota è l'arrivo di un amico per Monduck, l’iconico fumetto di Moncler presente all’interno di alcune giacche con le istruzioni per la cura dei capi, che trova Moontgomery, l’orso di LoveFrom, al suo fianco sulle etichette.