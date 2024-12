Moncler Grenoble, dalla passerella alle piste da sci

Moncler Grenoble continua a sfidare i confini tra alta moda e funzionalità tecnica con la sua collezione Autunno Inverno 2024, presentata con uno spettacolare show immerso nei boschi di St. Moritz.

Questa celebrazione della duplice anima del brand – performance e stile – è ora disponibile nelle boutique e online, accompagnata da una campagna globale firmata dal leggendario fotografo Mario Sorrenti.

Una collezione che è un trionfo di ingegnosità tecnica e design sofisticato. Da un lato, capi ad alte prestazioni garantiscono calore, comfort e protezione per le sfide outdoor più estreme; dall’altro, l’abbigliamento après-ski riflette un’eleganza senza tempo, ideale per i momenti di relax in montagna.

La proposta tecnica è realizzata con materiali innovativi, cuciture termosaldate e ghette antineve e antivento integrate. Elementi inaspettati come il velluto a coste e la flanella, resi impermeabili da tecnologie avanzate, reinventano lo stile sulle piste. Le trapuntature ispirate ai fiocchi di neve e i dettagli sartoriali elevano i capi femminili, mentre patchwork di lana, nylon e velluto conferiscono unicità ai capi maschili, con geometrie ispirate ai cristalli di ghiaccio.

Tra le collaborazioni di spicco, la leggenda dello snowboard Shaun White ha contribuito per la seconda volta alla creazione della tavola da snowboard Moncler Grenoble x WHITESPACE. Progettata per offrire prestazioni eccezionali, questa tavola in edizione limitata unisce un’anima in legno pregiato, fibra di vetro ultraresistente e innesti in carbonio reticolato per una reattività senza precedenti.