Moncler Grenoble: moda in alta quota

Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, continua a stupire il mondo della moda, e non solo, con eventi spettacolari e soprattutto per la sua conduzione visionaria del marchio Moncler. Non a caso ad oggi, in un contesto economico a dir poco preoccupante, il gruppo ha chiuso il 2024 dichiarando ricavi consolidati pari a 3,1 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto al 2023.

Ruffini è un imprenditore virtuoso che si muove fuori dagli schemi, che non si sofferma sul successo ma anzi, lo mantiene costante grazie rivoluzionando il brand e ponendosi sempre nuove sfide, attento ai cambiamenti socio-culturali e alle nuove tendenze del mercato.

Lo sono un esempio la creazione di Moncler Genius, una collezione creata da un collettivo di designer e artisti, così come la scelta di non assecondare categoricamente i calendari della moda preferendo creare eventi spettacolari nel posto giusto al momento giusto.

Come è appena successo per la collezione Moncler Grenoble che, per presentare la collezione Autunno Inverno 2025, ha scelto nientedimeno che la famosa località di Courchevel, bellissima zona sciistica sulle Alpi francesi e meta del Jet Set internazionale.

Un evento memorabile che ha avuto luogo sulla pista dell’Altiporto di Courchevel, a 2.008 metri, l’aeroporto più alto d’Europa (ovviamente riservato a jet privati ed elicotteri). In questa atmosfera emozionante 140 modelli e modelle hanno sfilato presentando una collezione dedicata allo stile di montagna, sportivo e casual, tecnico e funzionale.

Uno sport di lusso adatto anche per il contesto urbano, elegante nella scelta di tonalità morbide e naturali, tradizionale nelle lavorazione della maglieria e innovativo nella performance dei materiali.