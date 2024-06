Il meglio delle passerelle della Milano Fashion Week

La prima lezione offerta da quest’edizione di Milano Fashion Week è forse tra le più antiche del mondo: il sesso vende. È così che lo spettacolo che presenta la collezione primavera estate 2025 di Dsquared2 si apre con ballerini vestiti in lattice che, illuminati da luci rosse, si libero dalle loro gabbie sospese per iniziare a danzare (coreografati da Mommo Sacchetta), finalmente liberi.

D2HEAT — questo il nome che i gemelli Dean e Dan Caten hanno scelto di dare alla collezione — si compone di capi in latex e pelle, accompagnati da chiffon impalpabili e accenti che rimandano al più puro sportswear, con riferimenti anni Ottanta. «È molto divertente la celebrazione della creatività: abbiamo trasferito quello che era dentro di noi, nella nostra testa, sul palco di un teatro», hanno spiegato backstage i due stilisti.

Interpreta invece l’immaginario del dandy moderno, la nuova collezione firmata Billionaire. Nella cornice del giardino del Four Seasons Hotel di Milano, il brand ha portato in scena un’idea di lusso raffinato e discreto attraverso una palette di colori neutri, ricca di bianchi, creme, grigi e dall’immancabile blu navy. Evocando l'intrigo e la bellezza di una tradizionale estate italiana, i pantaloni presentano un taglio rilassato, abbinati a maglie con zip, giacche oversize e sneakers classiche.

Tra i capi di punta della collezione Billionaire compare il bomber, declinato in color block, stampe rosa Tudor o con l’ombra di un leone, a rappresentare l’esempio principe della modernità classica di brand. Infine, accenni d'oro e d'argento aggiungono il tocco finale ai look attraverso abbellimenti di fibbie e bottoni, posizionati strategicamente nei dettagli più fini, elevando l'intricato dettaglio dei capi.

Ad aprire il secondo giorno di sfilate MSGM di Massimo Giorgetti celebra i suoi primi 15 anni attraverso una collezione che gioca con il colore e con i cliché. Le tonalità si inseguono e vibrano di musica, luccicando su lini stampati e zip colorate fino a dissolversi in malinconici tie dye. Delfini, granchi e sirene compaiono e scompaiono sui tessuti come il ricordo di un caldo pomeriggio estivo. Marinai innamorati attraversano i gesti leggeri e gli acquerelli dissolventi di Luke Edward Hall, mentre cappelli origami si materializzano in jacquard e stampe nel blu e nel rosso, nei contrasti di rosa e verde brillante insieme agli ombrelloni e alle sdraio di un mare che diventa città.

Parte dal classico fazzoletto bianco da abito, emblema senza tempo di eleganza, la collezione primavera estate 2025 firmata Neil Barrett. Riprodotto e applicato su una gamma di capi inaspettati — t-shirt, camicie, felpe e giacche Harrington — il dettaglio sartoriale trascende il completo formale trasformandosi in una decorazione da utilizzare nel quotidiano.

«Elevare il quotidiano attraverso frammenti di sartoria classica, attraverso i tessuti, attraverso l’ideologia», questo l’obiettivo della collezione dove i tessuti si fanno sempre più pregiati e inaspettati, passando dal taffetà leggero a elementi tecnici, dal classico cotone al puro drill, per giocare coi volumi e su come questi interagiscono con il corpo. Riprendendo un concetto introdotto la scorsa stagione, i capi sono tagliati in maniera pensata, a partire dai reggi maniche integrati nei capispalla e in tutta la collezione, così da trasformare il modo in cui vengono indossati. Allo stesso modo la parte inferiore degli arti è lasciata libera, dando un senso di movimento e di freschezza. In un'elevazione del lavoro, dello scopo, di sé stessi.

Mentre una ballerina danza da sola e unicamente per sé stessa, l'uomo JordanLuca si presenta invece come l'incarnazione di un desiderio sessuale inequivocabile. Una storia di contraddizioni che trova la sua genesi proprio in quella ballerina dal tutù nero, avvolta in ricca seta mentre le gambe sono abbracciate dalla lycra.

La percezione del lusso per JordanLuca è frammentata. I tessuti in misto seta sono plastificati, così come il denim, gli abiti sartoriali e i capispalla. L'uomo trova nel paradosso del tweed giapponese la sua occasione per pavoneggiarsi; giacche cropped, squadrate, con spalle imbottite, bottoni in metallo anticato e riflessi scintillanti offrono speranza, mentre la funzionalità delle cerniere è, altrove, pragmatica.

DSquared2

Billionaire

MSGM

Neil Barrett