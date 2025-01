Boulangerie Paul & Shark Deauville. Basta un’insegna azzurra e bianca per trasportare chiunque lo desideri in un angolo di Normandia, lungo la Côte Fleurie. Da qui inizia il giro del mondo della Milano Fashion Week.

Si parte così dal nord della Francia grazie alla capsule collection firmata Paul&Shark che della passione per il mare ha fatto la sua cifra stilistica. Ispirata a un luogo dove il tempo sembra essersi fermato alla Belle Époque, col vento leggero che increspa l’oceano e quelle costruzioni colorate che popolano il centro cittadino, riflettendo l’intreccio di arte, storia e cultura che ha reso unico questo piccolo borgo portuale, la collezione si racconta attraverso capi dal design rilassato e marcatamente ispirato al mare. Tessuti raffinati come cashmere, lana e cotone soft sono protagonisti, insieme a pull a trecce e polo in maglia che vanno a comporre look timeless, senza però dimenticare le iconiche righe e il blu Paul & Shark, questa volta affiancato a nuance tenui e delicate.

Ripercorre la via della seta, seguendo le orme del generale Zhang Qian della dinastia Han — che nel II secolo a.C. intraprese un coraggioso viaggio verso Ovest, inaugurando le relazioni tra Oriente e Occidente — la collezione «Origine» di KB Hong, la linea di alta gamma del colosso cinese K-Boxing. Il direttore creativo Massimo Foroni dà così vita a una serie di capi dall’anima luxury sport, capaci di fondere un’innata eleganza a un allure internazionale, attraverso l’utilizzo di volumi over cui si alternando costruzioni sartoriali declinate in colori calde e motivi raffinati. La cintura impunturata del kimono ormai divenuto simbolo del brand, diventa a volte collo, a volte rever, altre torna cintura, mentre i cavalli conquistati da Qian sono fonte di ispirazione per grafiche astratte o eleganti texture, e il Falco, fedele guardiano del generale, diventa un'eco digitale o uno prezioso jacquard.

È la grande bellezza delle Marche a fare ancora una volta da sfondo alla collezione Autunno Inverno 2025 firmata Santoni. Una grande finestra che si affaccia sulla maestosa catena dei Sibillini offre un’immaginario simbolico per raccontare modelli pensati per l’indoor come per l’outdoor, in armoniosa coesistenza. Un’artigianalità eccezionale con un design contemporaneo che pone uno speciale accento sugli accessori. Così le nuove borse incarnano il dna del brand, tra funzionalità ed eleganza raffinata, mentre la linea travel emerge come highlight di stagione, pensata per un viaggiatore moderno e realizzata in esclusivo nylon texturizzato abbinato a lussuosa e morbidissima pelle, lavorata tramite un processo che ne esalta la sua morbidezza. Nelle calzature, il motivo brogue incontra la fibbia in un design senza tempo che trasmette personalità e stile, mentre un nuovo modello Derby reinterpreta l’iconica silhouette a quattro fori, mescolando pelle di vitello e suede delle stesse tonalità per un aspetto distintivo.

Sceglie invece il ritmo travolgente di Ibiza, Bally, che per la stagione firma una capsule collection con Leo Mas, dj leggenda, protagonista della Ibiza Revolution negli anni Ottanta. Appassionato di grafica — ha creato alcune illustrazioni che hanno caratterizzato le sue etichette discografiche e le sue partnership — Mas ha lavorato a fianco del direttore artistico Simone Bellotti su grafiche provenienti da suo archivio personale per creare una serie di cappellini, borse e abbigliamento casual. Con composizioni visive tratte dalle etichette «Pin-Up Records» e «Muzak», oltre a un tributo del 1987 agli «Amnesiacs» e un’illustrazione del 1988 che celebra l’apice dell’Amnesia Summer of Love, il risultato è una selezione di pezzi da collezione per appassionati di musica e design.

Infine, come a volersi porre come fedele custode dei momenti trascorsi, Valextra celebra le sue origini attraverso un diario di viaggio, in cui la collezione Autunno Inverno 2025 si esprime attraverso icone come Boston, Babila e Avietta, arricchite e ridefinite con dettagli in metallo e spazi interni ottimizzati. «Valextra è orgogliosa di progettare e realizzare articoli da viaggio da quasi un secolo e desideriamo celebrare questo percorso accostando all'eccellenza del nostro patrimonio l'innovazione dei materiali che pone il nostro marchio all'avanguardia nell'evoluzione del lusso Made in Italy", ha affermato Xavier Rougeaux, CEO del brand. Novità assoluta la borsa bowling MyLogo, un modello realizzato in pelle Sublime che rivoluziona l'archetipo della borsa di lusso tradizionale. Al suo fianco, la borsa Milano Large realizzata nello stesso pellame è stata pensata nei minimi dettagli per l'uso quotidiano e per i brevi soggiorni fuori casa.