Milano Fashion Week: tra sportswear e comfy looks

L’uomo sportivo, che non ha voglia di impegnarsi con freddi completi in giacca e cravatta anche nel tempo libero, trova la sua massima espressione di stile grazie a magliette morbide, pantaloni dritti e giubbotti dalle mille tasche. Ma quali sono i brand migliori per la stagione estiva?

Paul & Shark, per la nuova collezione Riviera Capri Primavera Estate 2025, si è ispirato proprio alle coste del Mediterraneo per realizzare un guardaroba colorato e vivace, perfetto per la bella stagione.

Per l'occasione, la Terrazza Duomo si trasforma e ci trasporta in uno spaccato di Capri che affaccia sulla Madonnina: tra piante di limoni e angoli fortunati dove ripararsi dal sole, la collezione debutta sulla terrazza con polo in seta, morbide camicie e pantaloni in lino colorato in pieno stile minimal chic.

Todd Snyder, per la nuova collezione Primavera Estate 2025 di Woolrich reinterpreta l’heritage del marchio e prende in prestito i grandi classici del mondo outdoor, come le giacche da pesca, i pantaloncini da trekking e le giacche da trail running, per rielaborarli e renderli perfetti per tutti i giorni. «Chiamatela "WanderLuxe" o "Rugged Luxury"» afferma Todd Snyder. «Proprio come l'abbigliamento da palestra si è evoluto in athleisure, stiamo assistendo a un cambiamento nel menswear. Chi ama uno stile elegante e raffinato sceglie sempre più spesso capi tecnici, disegnati per le attività outdoor, sia in ufficio che a cena fuori. Questa collezione spicca sia in mezzo alla natura che nella frenesia della città». Sfilano in una giungla urbana capi dal tessuto tech, spaziando dai modelli idrorepellenti alle camicie in cashmere di Bacci fino a quelli più tecnici per le escursioni primaverili, tutti in chiave moderna. La palette colori sceglie per la stagione il verde militare, le sfumature della terra, tinte oliva e varie sfumature del nero. Snyder così commenta il lavoro fatto per questa collezione: «La sfida è stata mantenere quella stessa autenticità anche in una collezione pensata per i mesi più caldi. Volevo andare oltre l'estetica e la topografia del New England. Ho tratto ispirazione dalle foreste lussureggianti, dai fiumi selvaggi e dalle coste frastagliate dell'Oregon, immaginando una versione primaverile di Woolrich che celebrasse i parchi nazionali, i grandi spazi aperti e la bellezza della natura».

Ten C per la prossima stagione estiva fonde l’ispirazione militare con l’eleganza contemporanea, presentando The Emperor’s New Clothes. Il mondo militare e la resistenza delle divise, è da questo che il designer del marchio Alessandro Pungetti si ispira per la collezione, unendo praticità ed estetica. Ad esempio l’iconica uniforme dei piloti, che per l’occasione viene rielaborata e resa perfetta per l’uso quotidiano. Il marchio decide anche di sperimentare con nuovi tessuti, come il lino resinato, resistente all’acqua, e il gabardine di nylon con effetto metallico, regalando abiti dal design originale ma non rinunciando alla tecnicità. La palette colori rimane coerente al brand, tra marrone cioccolata e blu marino, mentre la novità possiamo scorgerla nei dettagli degli abiti: Shadow Dyed Spray è il nuovo trattamento che realizza sfumature di colore originali, dall'effetto vintage, che decora le tasche dei look.