Milano Fashion Week: la moderna nostalgia di Fendi

Il potere di vivere il presente? Scegliere ciò che più abbiamo amato nel passato e migliorarlo, proprio come ha fatto Silvia Venturini Fendi per la nuova collezione Menswear 2025. In passerella vediamo una collezione dai tagli moderni, ma allo stesso tempo terribilmente nostalgica, uno stile a cui pochi riescono a resistere negli ultimi tempi.

Le uniformi da lavoro e per il tempo libero trovano un nuovo volto trasformandosi in capi dal gusto moderno, come le polo dalla scollatura diagonale. La palette si compone in colori tenui e morbidi come il sorbetto, l’avorio e il latticello, che vediamo poi mischiarsi con tonalità forti come il blu indigo dando dato vita a fantasie tartan vivaci, antiche ma irrinunciabili.

A completare alcuni look da collegiale i baseball hat in tartan e morbidi blu jeans dal lavaggio scuro, sempre accompagnati dai maglioni dalle larghe strisce orizzontali realizzati con il punto Selleria, tecnica tramandata alla famiglia Fendi dai maestri sellai romani nel 1925.

Anche i volumi si ispirano al passato, come la morbida giacca bomber e il trench leggero, mentre si da’ di nuovo il benvenuto alla cravatta, ormai must delle ultime stagioni sia per lui che per lei. Per gli accessori invece non si rinuncia alla comodità delle bag, dalla shopper diagonale alla baguette double crossbody con chiusura a zip.

Sono numerose le celebrity internazionali accorse al Superstudio Maxi in occasione della sfilata, tra loro l’ambassador della maison Nicholas Galitzine, l’attore giapponese Ren Meguro, il cantante del gruppo sudcoreano Stray Kids Bang Chan e l'attore spagnolo Arón Piper, mentre tra le nostre celebrity del panorama musicale italiano abbiamo scovato Marco Mengoni, Mr Rain e Tananai.