Anche questa volta Giorgio Armani ci stupisce e no, non stiamo parlando solo degli abiti, bensì dei modelli che accennano sorrisi. Per la prossima stagione Emporio Armani si sbottona per vivere un’estate Liberi nella natura, come recita il titolo della nuova collezione uomo primavera/estate 2025.

Nell’immaginario Armani spariscono i grattacieli, lo smog e il cielo plumbeo per accogliere gli sterminati campi di grano, le spiagge e le morbide colline ricoperte di erba fresca. L’uomo Armani abbandona la sua routine e mette in valigia morbide giacche dalle spalle scese, impalpabili casacche di lino e dei sinuosi pantaloni dritti dalla zip finale, così da raccoglierne il volume.

Gli abiti ritrovano contatto con gli elementi e la natura non solo grazie ai colori organici e pastosi ma anche ai materiali utilizzati, per la collezione infatti si riscoprono le lane leggerissime, le reti e le pelli scamosciate. Abiti impalpabili sfilano regalando una sensualità elegante, mai volgare, da cui prendere ispirazione per stupire e sentirsi appagati.

Per quanto riguarda gli accessori, le borse da buttero si riempiono di lavanda e spensieratezza mentre ai piedi si indossano sandali e mocassini con frange.