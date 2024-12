Louis Vuitton e Murakami, 20 anni dopo

A vent’anni dalla prima collaborazione tra Louis Vuitton e Takashi Murakami, la Maison francese e l’artista giapponese tornano a unirsi in una riedizione gioiosa e celebrativa della loro iconica collezione. Louis Vuitton × Murakami presenta oltre 200 creazioni inedite, un moderno tributo a un legame creativo duraturo, risultato di una visione artistica unica e di un savoir-faire eccezionale. Una collezione che è simbolo del fascino senza tempo della cultura pop e del collezionismo del XXI secolo.

Takashi Murakami, nato a Tokyo negli anni Sessanta, è riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di fondere l’arte tradizionale giapponese con la fantascienza, gli anime e i personaggi kawaii, creando opere che dialogano tra cultura pop, storia e arte. Le sue creazioni, nate dalla collaborazione originale con l’allora Direttore Creativo della Maison Marc Jacobs, vengono ora celebrate in una vasta gamma di accessori e oggetti firmati Louis Vuitton, tra cui borse, foulard, occhiali da sole, gioielli, scarpe e fragranze.

La tecnologia avanzata e l’impareggiabile savoir faire della Maison hanno reso possibile una riedizione che supera l’originale in termini di definizione, vivacità dei colori e precisione nei dettagli. Tra le novità, spicca la reinterpretazione caleidoscopica del celebre Monogram Multicolor, un pattern che incarna il dialogo tra innovazione e tradizione.

Ufficialmente nei negozi a partire dal primo gennaio in Asia e dal tre gennaio a livello globale, la collezione inaugura il primo capitolo di una collaborazione che si svilupperà in più fasi. Questo primo segmento comprende oltre 170 creazioni, tra cui borse City Bag, cinture e persino uno skateboard. Tra gli oggetti più straordinari, un Malle personalizzabile che ospita 33 borse Speedy, simbolo della maestria artigianale di Louis Vuitton.

Per celebrare il nuovo capitolo di questa collaborazione, le strade di Milano si animano dal 8 al 28 gennaio con il caleidoscopico Monogram Multicolor. I tram storici degli anni Venti, simbolo della città, si trasformano in luoghi d’arte e cultura itineranti. Uno di questi tram diventa un cinema immersivo, con proiezioni che esplorano l’universo di Murakami attraverso colori intensi e immagini iconiche. L’altro tram si trasforma in un caffè letterario, dove l’estetica pop incontra la tradizione giapponese in un ambiente vivace e dinamico.

I visitatori possono prenotare questa esperienza unica attraverso il sito di Louis Vuitton, con partenze da piazza Castello e piazza Fontana. Le pensiline delle fermate, decorate con il logo LV Hands creato da Murakami agli inizi degli anni 2000, aggiungono un tocco artistico a questa esperienza urbana.

Il viaggio milanese continua nel negozio Louis Vuitton in Galleria Vittorio Emanuele II, dove l’intera collezione è esposta in uno spazio appositamente rielaborato con elementi esclusivi. Da Milano, l’avventura si sposta a Roma, nel Cinema Spazio Etoile, che per l’occasione ospita la proiezione di due celebri cortometraggi anime di Murakami. “Superflat Monogram” e il suo sequel “Superflat First Love” catapultano gli spettatori in un mondo di fiori sorridenti, personaggi kawaii e loghi coloratissimi, offrendo un’esperienza immersiva senza precedenti.