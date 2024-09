Louis Vuitton celebra l'America's Cup con una nuova collezione

Barcellona ospita la 37esima edizione dell’America’s Cup, segnando il ritorno della leggendaria Louis Vuitton Cup. La maison francese ha così deciso di presentare una collezione per uomo e donna di capi di abbigliamento, borse e accessori per celebrare la più antica competizione sportiva internazionale, nonché il più famoso trofeo velico al mondo.

Partner principale dell’evento, Louis Vuitton ha sviluppato la sua capsule collection attorno a tre temi. «Riding the Wave» si ispira all’abbigliamento tipico della vela con capi tecnici e versatili che combinano perfettamente comfort ed eleganza. Pattern grafici in bianco, rosso e blu, colorano così giacche a vento e pantaloncini da “skipper” mentre l’iconica Keepall e la Sailor Sling si sublimano rispettivamente in tela impermeabile e in tessuto idrorepellente. Torna anche la sneaker LV Rush — disegnata da Nicolas Ghesquière per la collezione Cruise 2024 — in tessuto tecnico, gomma e nastro, con dettagli colorati e riflettenti.

Il secondo tema, «A Day on the Deck» — ispirato dalle righe della collezione uomo Primavera Estate 2024 — rielabora in modo giocoso i motivi Damier e Monogram, nello stile e nei colori delle bandiere di segnalazione marittima. Capi raffinati e casual, ideali per essere indossati nell’arco della giornata, fondono l’eleganza nautica a materiali tecnici e sportivi. Giacche a vento reversibili, camicie grafiche e costumi di bagno si affiancano a cargos color-blocked e capi in denim, mentre la Keepall 50 e la Noé si arricchiscono con motivi Damier Flag patchwork.

Per ultimo, il tema «Elegant Summer Evening» si compone di un guardaroba sofisticato per le occasioni più eleganti, a partire da abiti lunghi in crepe con dettagli in pelle, abbinati a mini Capucines, fino ad arrivare a giacche doppiopetto con inserti Damier indossate con pantaloni svasati e mocassini in pelle scamosciata.

Infine, non mancano tra gli accessori irrinunciabili, gli occhiali da sole LV Scado con lenti Monogram e il motivo LV Wind.