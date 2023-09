Leggerezza e seduzione

Femminilità e romanticismo ridefiniti in chiave contemporanea. La nuova collezione Givenchy per la prossima primavera estate è una dichiarazione di eleganza e seduzione che ripristina l’immagine di una donna romantica ma mai fragile, seducente ma mai aggressiva.

Gli abiti, leggeri e trasparenti, sono accolti in avvolgenti cappotti in raso duchesse, le delicate sottovesti accompagnate dalle giacche over di taglio maschile, il tutto interpretato da una palette monocromatica fatta di colori sofisticati e polverosi.

Matthew M. Williams, direttore creativo dal 2020, eleva il livello di eleganza e di lusso avvicinandosi sempre più al concetto di alta moda.

I drappeggi degli abiti creano fiori e conferiscono movimento alle trasparenze, costruzioni inaspettate nascondono asimmetrie geometriche come le gonne e gli abiti longuette che si rivelano più corti sul dietro grazie a un taglio a mezzaluna, o i lunghi abiti apparentemente lineari sul davanti svelano scolli asimmetrici o drappeggiati sul dorso.

I fiori, motivo caro a Hubert de Givenchy, ripercorrono delicati la collezione, dipinti su organze e sete, mentre per la sera i lunghi abiti trasparenti in chiffon nero si arricchiscono di pizzi e drappeggi o semplicemente si sovrappongono a frange e a preziosi ricami in cristallo.