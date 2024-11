Jaked porta la sua innovazione tecnica e il suo stile a Padelness

Il brand italiano Jaked, celebre per il suo sportswear tecnico e le sue collezioni di activewear, si prepara a conquistare la scena di Padelness, la prima fiera italiana che celebra l’incontro tra padel e fitness.

L’evento, in programma dal 22 al 24 novembre 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare il dinamismo di uno sport in ascesa e l’evoluzione delle tendenze fitness.

Con due spazi espositivi distinti, Jaked si propone di offrire un’esperienza immersiva per tutti gli appassionati. Nel primo stand, più ampio, verranno esposte le collezioni di activewear e sportswear, frutto di un connubio tra funzionalità ed estetica quotidiana. Nel secondo, situato accanto ai campi da gioco, il brand diventerà protagonista del torneo di padel, confermandosi non solo come marchio tecnico d’eccellenza, ma come parte integrante della community sportiva.

Nato con una forte identità legata al nuoto, Jaked ha saputo ampliare il proprio orizzonte con capi studiati per una molteplicità di discipline.

A Padelness, l’azienda presenterà una linea dedicata al padel: materiali innovativi, design ergonomico e performance elevate caratterizzano capi pensati per garantire resistenza, leggerezza e libertà di movimento, in sintonia con le esigenze di uno sport così dinamico e tecnico.

La partecipazione a questo evento sottolinea l’impegno di Jaked nel promuovere il benessere a 360° e nel dialogare con una comunità sportiva sempre più ampia.

Dal nuoto alla vela, dallo yoga al padel, il brand continua a ridefinire il concetto di sportswear, offrendo prodotti che si distinguono per qualità, innovazione e versatilità, pronti a soddisfare le esigenze degli sportivi di oggi.