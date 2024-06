Tutti gli eventi in scena a Pitti Uomo 106

L’universo del menswear invade Fortezza da Basso per raccontare le collezioni Primavera Estate 2025. Un’edizione Pitti— la 106esima — ricca di eventi e iniziative dove la moda resta fermamente protagonista in un susseguirsi di interpretazioni stilistiche, suddivise in cinque macro categorie: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out.

Circa 790 brand provenienti da tutto il mondo insieme a ospiti d’eccezione — a cominciare con Paul Smith che presenterà la sua collezione nella serata di apertura — offriranno uno sguardo alla moda che verrà. E con loro Panorama, che vi accompagnerà tra i padiglioni di Fortezza da Basso e tra gli eventi in città, per interpretare le nuove tendenze e abbracciare l’edizione estiva della kermesse.