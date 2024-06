Arte e sartorialità per «amici veri»

Kim Jones presenta la sua collezione menswear per la Primavera Estate 2025 rendendo omaggio a Christian Dior, così come al «know-how dei laboratori e degli artigiani che sono l’anima di Dior».

Un perfetto equilibrio tra arte e sartorialità che si sublima nella collaborazione con il ceramista Hylton Nel, le cui sculture — giganteschi ed enigmatici gatti di ceramica — svettano sulla passerella, in un labirinto di volti. Capispalla con volumi arrotondati sfilano conferendo una silhouette sensuale, mentre l’haute couture d’archivio trova nuova nuova vita, come nel caso dello schizzo mai realizzato di Yves Saint Laurent per un cappotto della stagione Autunno Inverno 1958.

Allo stesso tempo, il motivo del colletto a sciarpa che percorre tutta la collezione è ripreso da un altro pezzo di Saint Laurent del 1960. Nella maglieria riecheggia invece la forma scultorea, includendo allo stesso tempo motivi giocosi, stampe e chiusure in ceramica.

Gli accessori sono giocosi e pratici al tempo stesso, realizzati con la consueta precisione e l'eleganza più elevata. Icona dello stile Dior da 25 anni, la Saddle è il vettore principale della collezione Primavera Estate 2025. A volte la sua costruzione è ammorbidita e i suoi contorni curvilinei informano altre silhouette. Materiali umili e nobili trovano espressione allo stesso tempo nelle borse, dove la tela resistente può essere contrapposta alla rafia o alla pelle.

I cappelli a cloche disseminati ovunque appaiono come un ultimo punto fermo dell'artigianato. Progettati da Stephen Jones in collaborazione con Earth Age, un'azienda sudafricana con sede a Città del Capo, gli artigiani locali sono stati incaricati di lavorare all'uncinetto ogni cloche. Le perle di ceramica sono applicate a Parigi, con un senso di unione di diversi atelier senza gerarchie: il casalingo e il salottiero, il globale e il locale.