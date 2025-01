Tutta la moda che celebra il Capodanno Lunare 2025

Il prossimo 29 gennaio vedremo ufficialmente iniziare i festeggiamenti per il Capodanno Lunare 2025 che saluta il segno del drago per dare il benvenuto al serpente, sesto segno dello zodiaco cinese che simboleggia saggezza e intuizione.

Il Capodanno Lunare è tra le ricorrenze più importanti della cultura tradizionale cinese, e i grandi nomi della moda non si lasciano certo sfuggire l’occasione per mostrarsi vicini al panorama asiatico. Quest’ultimo infatti vanta di essere tra i mercati più fertili per i brand del lusso e, secondo Statista, se i ricavi attuali ammontano a 18,78 miliardi di dollari, si prevede entro il 2029 una crescita del mercato del 7,26%.

Questo spiega anche l’incredibile boom di capsule e collezioni dedicate che ogni anno vengono proposte e lanciate in occasione del Capodanno Lunare.

Protagoniste della campagna l'attrice Sun Li e la cantante Jolin Tsai, ambassador della maison (Valentino)

Ogni brand, per l’occasione, ha omaggiato l’anno del serpente sviluppando una propria visione creativa e celebrando questa ricorrenza con pattern, colori e simboli protagonisti. Come Fendi, che ha ricamato l’ipnotico sguardo del serpente sulle sue borse più celebri, la Mini Peekaboo e la Baguette, donando loro carattere e audacia. Per l’occasione la maison ha rivisitato anche la stampa orchidea, originariamente presentata nella Primavera/Estate 2015, inserendo elegantemente nella trama gli occhi Fendi. Protagonisti della campagna l’ambassador Xu Kai e l’attrice e cantante Cheng Xiao.

Per celebrare l’anno del serpente Gucci ha chiamato i due global ambassador, l’attrice Ni Ni e il cantante e attore Xiao Zhan, rendendoli protagonisti di una campagna dove viene celebrata tradizione e innovazione. La figura del serpente è stata sapientemente camuffata nel tipico pattern della maison fiorentina e posto nella sua posa più sinuosa sulle solete delle slingback, dando vita a una collezione raffinata ma celebrativa.

Anteprima, per celebrare il nuovo anno, ha puntato tutto sui colori per realizzare delle nuove versioni iconiche e raffinate della Wirebag: i protagonisti sono il rosso, colore che celebra l’amore, la famiglia e la felicità; il bianco, simbolo di purezza e l’oro, tonalità che rappresenta la ricchezza e l’abbondanza.