Tutte le collab moda del momento

SANDRO E WRANGLER

Dieci pezzi, ispirati ai look cowboy anni Settanta tra set giacca-pantalone che esprimono i codici distintivi di Wrangler: rivetti piatti, cuciture con patta, impunture sulle tasche a forma di W, etichette in pelle con marchio e una quinta tasca dei pantaloni.

Con questa collaborazione Sandro continua a esplorare i codici estetici della sua giovinezza. E mette al centro la sostenibilità. Ad esempio, il completo giacca-pantalone in lana tabacco è stato sviluppato utilizzando il 50% di poliestere riciclato, favorendo un processo produttivo circolare e limitando l'impatto ambientale. I lavaggi del denim sono stati analizzati con l’EIM (Environmental Impact Measurement), uno strumento che monitora l'impatto ambientale dei processi di lavaggio e finissaggio dei capi in denim in termini di consumo di acqua ed energia, utilizzo delle sostanze chimiche e l'impatto sulle persone. I processi per i capi lavati sono stati ritenuti «Low Impact» in base a questo sistema di valutazione. Infine, i capi in jersey di cotone sono realizzati in cotone organico (cotone coltivato senza l'utilizzo di sostanze chimiche sintetiche come pesticidi o come promotori della crescita, favorendo così la biodiversità e i cicli biologici).

Ideata dallo studio di design SANDRO, questa capsule collection è pensata sia per uomo che per donna. Questa fluidità di generi e di stile è l'essenza stessa del brand parigino.