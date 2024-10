Blauer sbarca a Torino

Si affacciano su una delle più importanti strade dello shopping torinese le due grandi vetrine del negozio Blauer, appena inaugurato in via Andrea Doria al civico 6/c. All’interno, 250 mq. offrono alla clientela un ambiente estremamente sofisticato e soprattutto contemporaneo, un viaggio sensoriale che collega passato e futuro, il perfetto contenitore per le collezioni Blauer uomo e donna che da sempre rappresentano l’estetica contemporanea contraddistinta dal forte heritage che l’azienda può vantare.





(Blauer)

Il concept degli interni è stato curato dall’Architetto Fossati coadiuvato dai soci dello studio torinese 3-Studio, un team che ha saputo ricreare un ambiente perfetto e sofisticato in grado di valorizzare i capi senza distrazioni, tra luci soffuse e richiami architettonici dei portici torinesi. Questa nuova apertura, oltre ad avere ovviamente una funzione commerciale, ha un valore importante che è quello di raccontare la storia di Blauer e rappresentarne l’estetica identitaria, come ci ha spiegato Enzo Fusco. Inoltre questo nuovo negozio ha un valore importante per la famiglia Fusco ovvero un ritorno alle origini, perché è proprio Torino, città natale della famiglia, che li ha visti nascere e crescere e che ha ispirato i valori fondamentali, autenticità, funzionalità ed equilibrio costante tra tradizione e innovazione.

«Stiamo aprendo negozi monomarca BLAUER in diverse città italiane strategiche dal punto di vista nazionale e internazionale; siamo particolarmente felici di essere presenti a Torino, una città con una storia ricca e una riconoscibilità che va ben oltre i confini locali» afferma Federica Fusco «Torino, già capitale d’Italia ai tempi dei Savoia, è una città alla quale siamo profondamente legati per le nostre origini. È una città elegante, con una forte impronta storica e, al contempo, dinamica, viva e creativa, riconosciuta a livello europeo come un punto di riferimento culturale e innovativo».