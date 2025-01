Il ritorno della bellezza glamour

Nonostante le difficoltà incontrate dai colossi della bellezza lo scorso anno, la continua ricerca di novità da parte dei consumatori rappresenta un motore fondamentale per il mercato della bellezza. La sua costante evoluzione non è però solo una questione di nuovi prodotti, ma anche di nuove modalità di interazione con i consumatori. Se, infatti, negli anni passati abbiamo assistito al trionfo del minimalismo, ribattezzato dai social con il termine «quiet luxury», il 2025 vedrà un ritorno alla sfacciata opulenza, con un focus particolare su elementi visivi che non solo accentuano il fascino estetico, ma celebrano una bellezza più audace e glamour.

Il profumo, in particolare, che si è distinto come il «settore dell’anno» nel 2024, consoliderà la sua crescita anche nel 2025. La continua espansione di PerfumeTok e di content creatore che hanno fatto della profumeria la loro cifra stilistica — basti pensare a kuskusperfume e perfumeshewrote su Instagram — ha contribuito a trasformare il concetto di fragranza, non più relegata a una singola scelta, ma a un'esperienza olfattiva più complessa. Un numero crescente di consumatori, soprattutto tra la Generazione Z e i Millennial, ha inoltre abbracciato l'arte del layering dei profumi, un atto che non solo riflette la crescente ricerca di personalizzazione, ma anche il desiderio di un'esperienza sensoriale più articolata e in qualche modo privata. Le fragranze più leggere, come gli spray corpo e i mini formati di lusso, sono diventate essenziali per chi desidera esplorare senza impegnarsi in una sola, immutabile essenza.

Sol de Janeiro 68 è una fragranza avvolgente e sensuale che cattura l’essenza delle calde giornate estive brasiliane. Con una combinazione irresistibile di note di pistacchio, fiori di vaniglia e caramello salato, questo spray corpo regala una scia dolce e golosa, perfetta per chi desidera un tocco di lusso e freschezza. La sua formula leggera idrata la pelle, lasciando un profumo che dura tutto il giorno, creando un'esperienza sensoriale unica.

Parallelamente, la cosmesi ispirata alla K-beauty ha continuato a conquistare i cuori dei consumatori, con un particolare accento sui tonici «milky», che si distinguono per la loro consistenza ricca e vellutata. Questi tonici, che si pongono tra il tradizionale tonico liquido e un siero, offrono una sensazione di freschezza avvolgente e sono destinati a dominare anche il prossimo anno. La loro popolarità è stata alimentata non solo da personaggi come Hailey Bieber, ma anche da una crescente familiarità con la filosofia della bellezza coreana, che ha portato alla riscoperta di ingredienti come la mucina di lumaca e il collagene.

Nel frattempo, il mercato della bellezza maschile sta vivendo una trasformazione radicale, soprattutto grazie alla crescente visibilità delle beauty routine per uomini sui social media, con un particolare accento su prodotti funzionali e multi purpose.

Come accennato, l’ascesa di tendenze più elaborate, come il ritorno del glamour degli anni Novanta, segna una significativa transizione rispetto al look minimalista che aveva dominato la scena negli ultimi anni. Personaggi come Sabrina Carpenter sono diventati simboli di questa evoluzione estetica, promuovendo uno stile più audace e voluttuoso, dove il trucco e i capelli non sono più un semplice accessorio, ma elementi di un vero e proprio statement di bellezza. Le acconciature voluminose, come quelle delle star del passato, sono tornate protagoniste — basti guardare le acconciature sfoggiate agli ultimi Golden Globes — così come un trucco più ricco e appariscente, che contrasta fortemente con l'estetica «clean» che aveva preso piede in tempi recenti.

Il 2025 si preannuncia così come un anno di transizione e innovazione, in cui i consumatori non si limiteranno più ad adottare tendenze, ma contribuiranno attivamente alla creazione di un panorama beauty più complesso e sfaccettato. La bellezza del futuro sarà un mix di influenze globali, di ritorno alla glamour e di una personalizzazione estrema, in cui ogni individuo avrà la possibilità di scrivere la propria definizione di eleganza.