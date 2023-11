Tutti i rimedi contro le labbra screpolate

Dopo aver studiato quali sono le creme più efficaci per affrontare l’inverno, adesso bisogna pensare alle labbra. Infatti, con il viso e le mani, sono la parte del corpo maggiormente esposte al freddo e quindi soggette a grandi disagi nei mesi invernali.

Le temperature percepite negli ultimi giorni dimostrano che è bene non farsi trovare impreparati. È arrivato il momento di rifornirsi e scoprire le ultime novità riguardanti la cura delle labbra in vista dell’inverno. Rispolveriamo però prima le basi.

Sono due gli step fondamentali per avere delle belle labbra curate e visibilmente sane: esfoliazione e idratazione.

L’ideale sarebbe esfoliare le labbra una volta a settimana optando per i vecchi rimedi della nonna, come zucchero e miele, oppure selezionando alcuni tra i prodotti creati ad hoc. Un valido alleato è il Fresh Sugar Lip Polish Exfoliator di Fresh, composto da burro di karatè e olio di jojoba, che mira a idratare le labbra lasciandole morbide. Se invece voletequalcosa di 100% naturale, lo scrub labbra di Burt’s Bees ne è il l’ideale, grazie alla sua miscela di cristalli di miele e cera d’api. Più comodi sono gli scrub in stick, come il Pro Kiss'R Lip-Loving Scrubstick di Fenty Beauty, al profumo di albicocca grazie ai semi presenti all’interno, oppure il Dior Addict Lip Sugar Scrub, un gommage esfoliante allo zucchero che regala un effetto rosato.

Fresh

Dopo lo scrub l’idratazione è fondamentale, e le opzioni sono molteplici: il balsamo ristrutturante Cicalfate+ di Avène favorisce la ristrutturazione cutanea e lenisce la pelle grazie al mix dei tre oli vegetali, ricino, karatè e jojoba. Se invece volete qualcosa di più profumato, il nuovo balsamo Sweet Lemon di Nuxe è perfetto. Il piccolo vasetto contiene un balm extra idratante dalla texture ultra-sensoriale con note di meringa al limone. Un rimedio veloce per un’uscita dell’ultimo minuto è essere la maschera labbra al collagene di Royal Beauty, idratante e anti-ossidante. Se invece avete tutta la notte davanti, la maschera notturna di Laneige è l'alternativa perfetta, ultra nutriente grazie alla presenza dell'olio di cocco, del burro di Murumuru, di Karitè e della Vitamina C.

Nuxe