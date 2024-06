Rihanna prende il posto di Charlize Theron come musa di J'Adore

Uno dei profumi più apprezzati di Dior, dal suo lancio sul mercato nel 1999, J’Adore ha conquistato milioni di donne con la sua composizione luminosa e sensuale capace di coniugare i più bei fuori provenienti dai quattro angoli del mondo: lo ylang-ylang, con le sue note fiorite e fruttate; la rosa damascena della Turchia; il gelsomino grandiflorum di Grasse; e il gelsomino sambac dell’India, dalla sensualità fruttata e voluttuosa.

Interpretata per 20 anni dall’attrice Charlize Theron, oggi l’iconica fragranza della maison francese ha un nuovo volto. È di oggi l’annuncio che J’Adore ha una nuova musa: Rihanna. Ad accogliere la star nella famiglia Dior è stata Véronique Courtois — CEO Parfums Christian Dior — che ha dichiarato: «Siamo incredibilmente orgogliosi di accogliere Rihanna nella famiglia Dior. Il suo sogno d'oro promette di essere unico, riflettendo una fragranza che è presente per le donne, e mantiene la sua radiosità».

«Il talento fuori dal comune, l'audacia e la bellezza accattivante di questa star assoluta sono l'incarnazione ideale dell'abbagliante e potente femminilità Dior che trascende le generazioni» ha proseguito. «Christian Dior l'avrebbe sicuramente adorata».

Nella stessa nota, Rihanna condivide la sua emozione per il nuovo ruolo che definisce «un onore e una missione», sottolineando il legame emotivo che la unisce da tempo a J’Adore. «Questo profumo, che conosco e amo da tanto tempo, significa molto per le donne», ha confessato in una nota ufficiale. «Sono particolarmente impaziente di unirmi a questa avventura e di contribuirvi attraverso il mio mondo, la mia storia, le mie radici, così come la mia creatività e la mia femminilità».