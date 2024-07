La manicure dell'estate? «Vibrante come un tuffo nel mare blu»

Stagione che con i suoi colori e i suoi profumi risveglia la voglia di divertimento e spensieratezza, l’estate colora le giornate — e le nostre mani — con sfumature inedite. È così che la manicure si trasforma in un gioco, anche grazie alla nail art, capace di trasformare le unghie in prati fioriti o preziose conchiglie nascoste tra la sabbia.

A raccontare le ultime tendenze in fatto di manicure è Gaëlle Lebrat Personnaz, fondatrice di Manucurist, brand di smalti green e prodotti per la nail care nato nel 2016.

Come è cambiato il modo di approcciarsi alla manicure negli ultimi anni?

«Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse verso una bellezza minimalista ma efficace, così come a un focus sul benessere. Manucurist nasce da qui. Poiché la manicure in gel tradizionale spesso danneggia le unghie e contiene ingredienti allergenici e nocivi come gli acrilati di metile, abbiamo deciso di sviluppare qualcosa di diverso. Lo smalto Green FlashTM LED di Manucurist è vegano, cruelty-free e anallergico, formulato con l’84% di ingredienti di origine vegetale. Si tratta di un'alternativa rivoluzionaria alla manicure in gel sia per i professionisti che per i consumatori.

Durante il Covid, senza accesso ai saloni di bellezza, le consumatrici hanno dovuto imparare a farsi le unghie a casa: passo dopo passo hanno acquisito fiducia nella loro capacità di realizzare una manicure completa da sole. Abbiamo progettato i nostri prodotti per adattarli allo stile di vita delle nostre consumatrici, con smalti vegani molto facili da usare, che si asciugano rapidamente e che offrono risultati professionali. Inoltre, Green FlashTM può essere rimosso in un solo minuto senza bisogno di acetone o della fresa, grazie alla tecnologia peel-off, che evita di danneggiare la superficie dell’unghia.

Come sottolineato, il nuovo approccio clean e olistico alla bellezza si estende anche alla nail care. La ricerca di una manicure naturale, pulita e luminosa si inserisce perfettamente all’interno del movimento globale del minimalismo che si è sviluppato negli ultimi anni».

L’estate è il momento in cui ci si può divertire di più, quali sono le tendenze in fatto di manicure e pedicure?

«Sulle mani, pensate ad arancioni tenui, gialli pallidi e lilla romantici per esaltare la pelle baciata dal sole ed evocare le sensazioni luminose e frizzanti dell'estate. La collezione “Sunset Kiss” di Manicurist si ispira proprio al momento divino in cui il sole inizia a tramontare sulla spiaggia dopo un caldo pomeriggio estivo a Marsiglia, nel sud della Francia. Questi colori cercano di imitare i colori del cielo quando il tempo sembra fermarsi.

Per la pedicure, puntate sulla vivacità: pensate alle arance del tramonto, ai blu sirena e ai verdi neon. Tonalità come "Sunset" della collezione Yucatán, ispirata all'architettura vibrante di Luis Barragán e alla luce del sole messicano, è perfetta per farsi notare».

Quali sono i colori generalmente più amati della stagione estiva? E quali quelli che non passano mai di moda?

I delicati colori pastello sono molto ricercati, soprattutto quando si parla di unghie effetto perla. Pensate al bianco o al rosa iridescente, come quelli proposti dalle totalità “Moon” e “Carnation” di Manucurist. Anche le tonalità metalliche sono perfette per incarnare lo spirito anni Sessanta e illuminare le notti d’estate. Infine, l'estate non sarebbe tale senza unghie blu, sia che si tratti di un tocco minimalista con i blu marini o di una dichiarazione audace con il blu Tiffany. Dopotutto, le unghie a sirena sono un must per fare un tuffo.

Per quanto riguarda i colori che non passano mai di moda, l'intramontabile rosso è sempre in voga. È audace, elegante e adatto a ogni occasione: in estate, vi consiglio di scegliere i rossi-arancio caldi per esaltare la pelle abbronzata, come i nostri “Poppy Red” e “Red Coral”. Anche le tonalità bordeaux aggiungono un tocco di raffinatezza e possono passare facilmente dall'estate all'autunno: niente di più semplice grazie all nostro iconico “Dark Pansy”.