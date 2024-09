Make up occhi: la vie en rose

Simbolo della femminilità per eccellenza, la storia d’amore tra il colore rosa e il mondo della moda dura da decenni. Dalla sua sfumatura luminosa e sfacciata - il rosa shocking - inventato da Elsa Schiaparelli all’ultima interpretazione di Pierpaolo Piccioli per Valentino. Così anche il beauty, nonostante le incursioni del Gen Z Yellow, non può che cedere al fascino intramontabile del rosa che ha decretato il successo di brand come NARS e Charlotte Tilbury.



Il blush «Orgasm» che promette un colorito rosato e luminoso come dopo una notte di passione, per la primavera si declina in nuovi prodotti dalla palette per gli occhi alle tinte labbra. «È un mix tra il suo nome audace e la sua shade universal che lo ha reso così popolare» ha dichiarato François Nars, founder and creative director del brand. «Anche le nonne amano Orgasm».

Giocoso e sensuale è anche il nome del best seller di Charlotte Tilbury, Pillow Talk, che con gli nuovi ombretti Hypnotysing Pop Shot promette un effetto cangiante dato dai pigmenti con base di polvere di diamante. Due le colorazioni: Pillow Talk Diamonds (un rosa caleidoscopico e cangiante) e Pillow Talk Ultra Violet (un viola multistrato capace di riflettere la luce per un effetto cristallo); entrambe pensate per mettere in risalto l’iride.

Anastasia Beverly Hills, brand nato dall’imprenditrice Anastasia Soare - ideatrice del Golden Ratio Eyebrow Shaping Method per creare sopracciglia perfette - ha invece debuttato due palette che giocano con tutte le sfumature del rosa. «Nouveau Palette» con i suoi neutri intensificati e i suoi tocchi di colori promette un look etereo per tutti i giorni, mentre «Rose Metal» gioca con un approccio più glamour attraverso 12 tonalità che vanno dal matte al luccicante.

Dior, Autunno Inverno 2024 (Getty Images)

Path McGrath sceglie invece di trascendere lo spettro cromatico con un quintetto sapientemente selezionato, composto da cinque tonalità celestiali in tre finiture ultra-fluide. Ogni raffinato ombretto in polvere scorre facilmente, donando un’opulenta opacità in un’unica passata, creando al tempo stesso strati lussuosamente amalgamati di colore multidimensionale.

La linea di make-up ideata da Ariana Grande - r.e.m. beauty - e distribuita in esclusiva per l’Italia da Sephora offre invece una serie di ombretti liquidi dalle tinte cangianti. Da «Fembot», un rosa dai dettagli iridescenti a «Experiment», un rosa fragola metallizzato. La formula in gel liquido dal finish liscio può essere applicata su tutta la palpebra o usata come liner, grazie all'applicatore morbido a forma di lacrima affilata.

Irriverente per natura, il Fenty Beauty di Rihanna non poteva che regalare una straordinaria storia di colore. Le mini palette Snap Shadows Mix&Match hanno al suo interno colori ricchi e sfumabili in un arcobaleno di tonalità matte, shimmer e glitterate.

Esplorano tutte le sfumature di rosa anche le palette di Huda Beauty, divise per toni caldi e toni freddi come insegna l’armocromia, mentre Pixi si ispira al «Barbiecore» con una setosa polvere multiuso dalla consistenza cremosa adatta a occhi, labbra e guance.

Per un look divertente e colorato, & Other Stories ha aggiunto 13 nuove tonalità ai suoi ombretti in crema: «Midnight Dahlia» e «Splendid Chili» due tinte sul rame rosato e «Cerise Bliss» un fucsia vivace.

Per finire, non poteva certo mancare Too Faced con la sua nuova palette «Pinker Times Ahead» al profumo di zucchero filato. Super pigmentati, i 14 ombretti multi-finish si dividono in tonalità matte burrose, fiocchi perlescenti e metallizzati ultra-scintillanti.