Effetto lucidalabbra

Un tempo si parlava di «lipstick effect» (effetto rossetto), la teoria economica secondo cui durante una crisi aumenterebbero le vendite dei prodotti come le tinte labbra. Il motivo risiederebbe nel fatto che, pur a un prezzo minore, un rossetto manterrebbe comunque la sua riconoscibilità estetica una volta indossato. Oggi, a rappresentare uno status symbol del mondo beauty, è ancora un cosmetico per le labbra, ma più luminoso e giocoso: il lip gloss.

Termine ombrello che può andare a includere tinte glossy, oli e balsami, il lip gloss ha rappresentato il prodotto di maggiore successo nell’ultimo anno, con nuovi release ogni mese. Si stima che il mercato globale dei lucidalabbra valesse 3,67 miliardi di dollari nel 2023, un numero destinato a crescere fino a superare i cinque miliardi entro il 2032, secondo un rapporto di Market Research Future.

I motivi sono molteplici. Secondo la sociologa Kjerstin Gruys: «Per le giovani generazioni, il lucidalabbra è qualcosa che i genitori possono permettersi, anche se hanno detto di no a molte cose, ed è qualcosa a cui sentono di poter dire di sì perché è trasparente». Una seconda ragione risiederebbe in quella che gli influencer definiscono “lip gloss tactic”, un pretesto che può aumentare il coinvolgimento dei follower. «Tenere in mano o mettere un lucidalabbra all'inizio di un video per catturare l'attenzione dello spettatore, anche se il video non ha nulla a che fare con quel lucidalabbra» racconta Julia Broome, branding strategist di TikTok.

E se per molti non è troppo presto per parlare di “lip gloss effect”, sul mercato si rincorrono formule che promettono labbra più piene e curate, grazie all’ausilio di pentiti, acido ialuronico e altri ingredienti prima riservati alla skincare. Allo stesso modo anche le colorazioni e le fragranze — sempre più spesso d’ispirazione gourmand — riescono a catturare l’attenzione di un numero sempre più crescente di clienti. Panorama ha raccolto i più popolari, da portare sempre con sé.