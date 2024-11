Freckles mania: le lentiggini non sono più un difetto da coprire

Negli ultimi anni anche i meno attenti avranno notato comparire sui volti di ragazzi e ragazze le lentiggini, particolarità ormai in voga nel mondo beauty, costringendo persino i brand di make up a ideare dei prodotti per ricreare le freckles nel modo più naturale. Diventate parte fondamentale dei look da “good girl”, spesso accompagnate da un trucco occhi naturale e labbra irresistibili dal finish lucido, le lentiggini non hanno mai visto un periodo più roseo, ma chi ricorda quando erano considerate motivo di disagio e vergogna?

Purtroppo per molti le lentiggini in passato sono state la causa di scherzi e profonde insicurezze, spingendo i diretti interessati ad utilizzare strati su strati di fondotinta pur di nasconderle. Sembra perciò paradossale che oggi milioni di persone investano più di 15 minuti al giorno nella realizzazione di quest’ultime.

Se prima erano una caratteristica da evitare, oggi invece sono il primo requisito per sfoggiare un look naturale da ragazza della porta accanto. E non è sicuramente la prima volta che avviene un fenomeno simile, basti ripensare alle occhiaie: giusto lo scorso anno sono diventate un trend social beauty che portava avanti l'ideale di ragazza stanca spingendo le giovani a sottolineare con colori scuri la zona in prossimità degli occhi.

La società e le tendenze hanno davvero un potere così travolgente da modellare il pensiero delle persone e decidere quando un oggetto o una peculiarità sia ammessa o meno? Probabilmente si, ed è una realtà terribilmente triste che ormai ci caratterizza, lasciando sempre meno spazio alla propria personalità.