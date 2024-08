Dyson fa il suo debutto nel beauty

Dyson, brand leader di ingegneria cosmetica, ha scelto la giornata di Ferragosto per fare lanciare la sua prima linea di prodotti pensati per lo styling. A otto anni dal lancio dell’asciugacapelli Dyson Supersonic — che consente un’asciugatura rapida senza calore estremo — e a sei anni dalla messa in commercio dello styler Dyson Airwrap, gli ingegneri del marchio hanno dato vita a quattro creme, dalle formule leggere e nutrienti, pensate per ogni tipologia di capelli.

Dyson Chitosan — questo il nome della nuova linea — nasce dalla ricerca e dall’innovazione nella scienza dei capelli che stanno alla base delle tecnologie Dyson, seguendone lo stresso mindset, per dare vita a prodotti ed esperienza ad alte prestazioni. «Mentre altri prodotti per lo styling utilizzano polimeri semplici che fissano insieme le ciocche di capelli come una colla, i prodotti Dyson per lo styling funzionano in modo diverso. La complessa macromolecola utilizzata nei prodotti per lo styling Dyson Chitosan aiuta a creare legami flessibili che avvolgono e sostengono ogni singola ciocca, per una tenuta due volte più duratura, con movimento e lucentezza» ha spiegato James Dyson, fondatore del brand nonché ingegnere capo.

Il chitosano presente nei prodotti è una macromolecola complessa che si trova nelle pareti cellulari dei funghi. Delicato ma forte, è quello che dà la forma ai funghi e che oggi dona una tenuta flessibile ai capelli, che dura tutto il giorno. Con una struttura leggera di legami, che non rende i capelli appiccicosi, fragili o secchi, le creme di Dyson Chitosan riducono l’effetto crespo e proteggono la lucentezza naturale dei capelli.

Scaldandola tra le mani, la formula si trasforma da creata a siero trasparente per un’applicazione uniforme, destinata alle diverse tipologie di capelli, da quelli naturalmente lisci o ondulati, a quelli mossi o ricci. Contenuta in confezioni riciclabili, la crema è formulata con un’alta concentrazione di attivi al fine di evitare gli sprechi. Come precisa Amy Johnson, Dyson Head of Education :«Vogliamo eliminare le preoccupazioni legate allo styling. Un uso eccessivo di prodotto può appesantire i capelli e far sì che lo styling tenga meno del previsto. La formula di Dyson è altamente concentrata, quindi basta una piccola quantità di prodotto. Questo sistema riduce la possibilità di errore, consentendo di regolare la quantità fino a trovare il giusto equilibrio, garantendo così uno styling duraturo».