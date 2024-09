Dry brushing: perché se ne parla tanto?

Con la fine dell’estate arriva anche la consapevolezza di dover tornare a prendersi cura di sé con maggiore costanza, e i social lo sanno bene. Recentemente infatti sul web ha iniziato a spopolare il dry brushing, una tecnica di scrub senza acqua e prodotti - letteralmente spazzolatura a secco - che promette miracoli contro la cellulite, ma sarà davvero così?

I benefici del dry brushing sono numerosi e non trascurabili: favorisce il distaccamento delle cellule morte degli strati cutanei superficiale e ne favorisce il rinnovamento, riattiva la circolazione sanguigna periferica, incoraggia l’eliminazione della ritenzione idrica e contrasta la formazione della cellulite. L'esfoliazione renderà la pelle più elastica, morbida e luminosa, andando anche ad alleggerire la sensazione di pesantezza che si accumula durante la giornata.

Per iniziare il trattamento basta procurarsi una semplice spazzola dalle setole naturali, si consiglia non troppo ruvide per non rischiare di irritare la pelle. I movimenti per un risultato ottimale devono partire dal basso verso l’alto, sempre in direzione del cuore, andando ad espellere le tossine e le scorie nocive per l’organismo. Per favorire anche il riposo notturno si consiglia di effettuare il massaggio per cinque o dieci minuti prima di mettersi a letto.

Ovviamente non si tratta di un trattamento miracoloso, come vogliono far credere i più maliziosi, ma se accompagnato da attività fisica, una buona alimentazione e una costante idratazione della pelle potrebbe stimolare gli effetti sperati.