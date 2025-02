Orologi: ore preziose

Il gruppo del lusso Louis Vuitton Moët Hennessy ha calato i primi assi sul tavolo verde del mercato dell’alta orologeria per il 2025. Ci stiamo riferendo a Bulgari, Hublot, TAG Heuer e Zenith, case che van tano una storia e valori identitari tali da offrire una panoramica di versificata e accattivante del segnatempo. Seguendo l’ordine alfabetico, iniziamo da Bulgari, casa romana, rinomata per il suo Dna gioielliero, ma ormai entrata di diritto a suon di record mondiali sui modelli ultrapiatti e diversi movimenti di manifattura, anche complicati, nel gotha dell’Alta orologeria. Bulgari ha messo a punto, dopo tre anni di lavoro, il movimento automatico «BVS100 Lady Solotempo», da 19 mm diametro, in grado di garantire un’auto nomia di 50 ore. Il BVS100 è destinato alla collezione «Serpenti», simbolo del perpetuo rinnovamento dell’universo, la cui essenza trasformativa alberga nella creatività di Bulgari dal 1948: anima le nuove versioni dei modelli «Serpenti Seduttori» e «Tubogas» ed è visibile fronte fondello, dalla stessa forma della cassa da 34 mm, a testa di serpente. Nel modello «Seduttori» - in acciaio, oro rosa, oro giallo, acciaio/oro rosa e in varianti «gioiello» - completano il quadro strutturale una corona con cabochon in rubellite, la lunetta rifinita da 36 diamanti e un bracciale connotato da scaglie esagonali, mentre nel Tubogas in oro rosa da 35 mm, i diamanti sono 40 ed è disponibile con il caratteristico braccia le a uno o due giri. Hublot, nell’ambito della collezione bestseller «Big Bang» ha puntato su tecnica e tecnologia. Sul primo fronte, ha visto la luce l’ultima evoluzione del «ME CA-10», modello presentato nel 2016, connotato da ponti e platina a vista, ispirati dal gioco di costruzione Meccano. Il nuovo calibro manuale HUB 1205 visualizza, al 3, la riserva di carica di 10 giorni, prevede ancora e ruota di scappamento in silicio e si distingue per la trasmissione cinematica basata su di un sistema a cremagliera con due aste dentate scorrevoli su di un asse orizzontale e per una molla a spirale deputata a sincronizzare l’autonomia segnalata e la carica ottimale del le molle dei bariletti; cassa da 42 mm, declinata in King Gold, titanio e carbonio opaco. Pura innovazione, invece, nel «Big Bang Tourbillon Automatic» da 44 mm, realizzato in SAXEM (18 pezzi), un materiale con proprietà simili allo zaffiro, come la durezza e la trasparenza, costituito da ossido di alluminio combinato con elementi di terre rare, la cui struttura molecolare gli permette di assumere colori intensi, in questo caso, un verde smeraldo. Il fascino della trasparenza prosegue sul movimento a vista, costruito su ponti in zaffiro, a comprendere il microrotore al 12 . TAG Heuer ha celebrato la firma dell’accordo tra il gruppo LVMH e la Formula 1, a seguito del quale, tra l’altro e per dieci anni, la maison sarà Official Timekeeper del campionato omonimo. Lo ha fatto ristilizzando la collezione «Formula 1», nata nel 1986, con cinque referenze sviluppate su cassa «racing», in titanio grado 2, da 44 mm (impermeabilità fino a 20 atmosfere), ispirata dal tratto aerodinamico di una vettura di F1, con lunetta micropuntinata sul bordo e laccata alla base, a riprodurre la scala tachimetrica su anello in alluminio DLC. Immancabili le novità sull’iconico Carrera con, in particolare, il modello «Chronograph» da 39 mm (calibro automatico di manifattura TH20-00, 80 ore di autonomia), in acciaio con flangia interna e vetro zaffiro glassbox, dotato di quadrante viola fumé soleil, cromia introdotta nel 2022. E chiudiamo con Zenith, che ha ripreso il «Defy Skyline Chronograph», raffinandone la sportività attraverso la scheletratura del quadrante, a riprodurre il logo «Double Z» degli anni Sessanta - una stella a quattro punte -, chiaro richiamo al messaggio del cielo stellato. La cassa è sfaccettata in acciaio da 42 mm, con lunetta dodecagonale e bracciale integrato, impermeabile fino a 100 metri, all’interno della quale pulsa il calibro di manifattura El Primero 3600SK (autonomia di 60 ore), a visualizzare sul quadrante il 1/10 ore), a visualizzare sul quadrante il 1/10 di secondo. Trionfo di colori, infine, sul «Chronomaster Sport Rainbow» in oro bianco da 41, con lunetta incastonata da zaffiri multicolor e diamanti taglio baguette. Un arcobaleno che incornicia un quadrante laccato nero ed è richiamato da gli indici applicati: il calibro automatico è lo stesso del «Defy Skyline».

Bulgari, Serpenti seduttori.