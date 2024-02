A Milano, il primo pop up dei gioielli BALI1987

«Sono felice di poter mostrare dal vivo le mie creazioni e conoscere chi mi verrà a trovare. Avere un e-commerce ormai è fondamentale ma io preferisco di gran lunga il rapporto direttore con le mie clienti». Con queste parole Mara Cividini, fondatrice e designer di BALI1987 Gioielli annuncia l’apertura - durante la prossima edizione di Milano Fashion Week - del primo pop up store del suo brand.

Dal 20 al 26 febbraio, in Corso Garibaldi 46, sarà così possibile scoprire la collezione firmata BALI1987. Collane, bracciali, orecchini e anelli in tanti colori e stili diversi, declinati in oro e argento. Preziose collezioni che si contraddistinguono dal valore dell’artigianalità e dell’esclusività. Ognuno dei gioielli è infatti prodotto artigianalmente in Italia in quantità limitate, ma con la possibilità di soddisfare richieste e personalizzazioni uniche, proprio come l’unicità che contraddistingue ogni donna.

Materiali, finiture, incisioni e sfumature di colore possono essere selezionate insieme a Mara Cividini per creare il gioiello ideale, da utilizzare ogni giorno. Compagno fedele di avventure e momenti speciali.

Bracciale Schiava Smaltato Imponente ed allo stesso tempo leggero, dal disegno inconfondibile, questo bracciale è il risultato di una lunga ed elaborata lavorazione manuale, fiore all’occhiello dei nostri maestri artigiani. Dal modello iniziale ottenuto con la tecnica della cera persa, il pezzo di fusione viene poi forgiato e rifinito interamente a mano, ricciolo per ricciolo, per ottenere un pezzo unico che è la sintesi dell’eccellenza dell’artigianato italiano. Disponibile in argento 925 o argento 925 con placcatura oro 24kt ad alto spessore e resistenza.