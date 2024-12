Le décolleté perfette per le festività

Durante le festività, sopratutto in quelle natalizie, la parola chiave che rincorre le scelte stilistiche è una sola: brillare. E quale modo migliore se non scegliendo le giuste décolleté?

Spesso, quando il velluto e il raso prevalgono sulle paillettes e gli strass, ci si ritrova alla disperata ricerca del giusto accessorio che possa rendere un outfit luminoso e indimenticabile. Ma se il potere fosse tutto nelle scarpe? Molte volte si tende a sottovalutare le abilità delle calzature, quando in realtà hanno la capacità di rivoluzionare totalmente un outfit.

Un vestito vintage in stile anni ’80 può sembrare la scelta più elegante ma allo sesso tempo troppo classica? Bastano un paio di décolleté originali e luminose a rendere unico anche il più tradizionale degli abiti, e le ultime proposte del lusso sembrano sostenere questa idea.

Swarovski Creators Lab x Stuart Weitzman

Swarovski, con Swarovski Creators Lab, in occasione delle festività ha collaborato con Stuart Weitzman nella realizzazione di una collezione spumeggiante: protagonista la nuova décolleté Stuart Power Shine, che invita tutti a stupire grazie alla presenza di cristalli Swarovski che donano all’outfit un tocco sfavillante. Oltre ai classici colori oro e argento, la collab ha messo sotto i riflettori altre tre tonalità. A fare il loro ingresso sono il rosa, il verde e il blu, tutte in una nuova variante scintillante.

Gli altri grandi nomi del lusso invece hanno optato per le classiche tonalità natalizie dal rosso al bordeaux, per poi finire con il nero, con cui non si sbaglia mai. A decorare ognuna però ritroviamo sempre un punto luce, dagli strass a uno speciale ed elegante finish in vernice. E se il tacco alto non è la prima opzione, ci sono numerose altre décolleté ugualmente eleganti ma dai centimetri contenuti che garantiscono comfort per le lunghe serate di festa.

In vista delle imminenti vacanze abbiamo raccolto in una gallery le migliori proposte del lusso da aggiungere alla lista dei desideri, oppure per concedersi un auto regalo, sempre meritato!