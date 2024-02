JLO sceglie i gioielli FOPE per il videoclip del nuovo singolo

FOPE, marchio italiano specializzato nella produzione di gioielli d’alta gamma, è noto in tutto il mondo per le sue collezioni dai design distintivi. Celebre per il suo stile elegante ma innovativo, la maison è specializzata nella fabbricazione di gioielli flessibili grazie a una tecnologia da loro brevettata.

Al panorama di star internazionali fedelissimi del marchio, oggi, si aggiunge anche Jennifer Lopez. L'artista ha infatti scelto di indossare i gioielli della collezione «Eka Mia Luce»per il video ufficiale del nuovo singolo Can’t Get Enough che anticipa il suo nuovo album in uscita a febbraio. Nel video JLO sfoggia una parure di orecchini e anello della linea «Super Eka» che gioca con luci e forme mentre il bracciale, preso dalla collezione «Signature Full», combina oro e diamanti.

Così Marilisa Cazzolla - CMO del brand - ha commentato la nuova collaborazione: «Siamo entusiasti di annunciare la collaborazione tra FOPE e Jennifer Lopez per il video del suo nuovo singolo. È un’autentica testimonianza di come l'innovazione e la creatività che definiscono il nostro marchio si combinino perfettamente con lo stile iconico di figure di spicco nei settori dell'intrattenimento e della moda».