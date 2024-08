Le collane dell'estate 2024: Parola chiave? Stratificare

Quanto tempo si perde ogni volta nella scelta dei gioielli, in particolar modo delle collane? Chi è amante della categoria sa bene di cosa sto parlando, ma anche chi ne fa uso occasionalmente si trova spesso in difficoltà. D’altronde i gioielli sono quel tocco in più che personalizzano e caratterizzano un outfit, una carta jolly insomma.

Ma perché sceglierne una quando puoi indossarle tutte? Come ci suggeriscono anche le passerelle, il trend di stagione ci raccomanda di stratificare e indossare le collane che più ci piacciono. C’è chi preferisce comunque dargli un senso e chi invece opta per le solite favorite, l’importante è che siano stratificate.

Etro ss24 (Etro)

Non importa che siano perle o strass e dal volume massive o minimal, questa stagione si può dare libero sfogo alla fantasia divertendosi con mille combinazioni sempre diverse, alternando perline colorate a maxi catene, osando con nuove tonalità e giocando con le lunghezze. Panorama.it ha raccolto in questa gallery una personale selezione con cui divertirsi liberando la propria personalità.