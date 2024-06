Intelligenza artigianale

Un settore sempre più attento alle esigenze di un cliente che guarda al savoir faire, se non addirittura all’unicità del singolo prodotto, il cui interesse verso la moda non è fine a se stesso ma parte di un ben più sofisticato approccio alla vita che guarda al viaggio come un’imprescindibile esperienza di vita e fa tesoro della natura, concepita in una nuova ottica sostenibile. L’universo degli accessori appare come il più avanguardista durante la Milano Fashion Week, tra presentazioni che premiano un artigianato che, invece di scomparire col tempo, si è rafforzato, incarnando i valori dell’età moderna e servizi su misura che offrono uno sguardo ravvicinato a quel know-how di cui l’Italia si è da sempre fatta custode fedele.

Powered by

Testoni

E così, non è mai apparso così attuale Testoni, che quest’anno celebra i suoi 95 anni e che nella sua storia — iniziata a Bologna quando Amedeo Testoni aveva solo 24 anni — ha condiviso col mondo la bellezza dell’arte italiana. Oggi, la lunga esperienza maturata dal marchio trova una nuova espressione nel servizio «Made to Order», disponibile nella boutique milanese di Testoni, in via Gesù 11, dove il cliente avrà la possibilità di confezionare la sua scarpa unica scegliendone le caratteristiche che preferisce, spaziando tra innumerevoli proposte di pellami. Non solo, il servizio offerto prevede la possibilità di inserire le proprie iniziali sulla tomaia e selezionare la costruzione preferita tra la Piuma Rapid, una particolare lavorazione unica a Testoni che vede la cucitura posizionata esclusivamente all’esterno tra la tomaia e il fondo della scarpa; la Costruzione bolognese o Sacchetto, che prevede una speciale fodera in morbida pelle di capra che aderisce al piede come un guanto; la Costruzione norvegese, derivata dai tipici scarponi di montagna del Nord Europa e caratterizzata da una particolare cucitura interamente realizzata a mano con spago di lino grezzo; o Stitch and Turn, la classica costruzione in cui la tomaia è cucita al rovescio e poi girata.

Santoni

All’interno di una "piazza" dove gli artigiani sono duramente all’opera, si racconta la nuova collezione Primavera Estate 2025 firmata Santoni. Una serie di proposte dove la maestria del brand è dedicata all’intensità del colore, all’eleganza delle forme, alle linee accattivanti e all’arte del movimento.



Nell’idea di replicare lo spettacolo cromatico del cielo delle Marche, quando il giorno lascia spazio al tramonto, gli artigiani della maison hanno innovato le tecniche tradizionali di tintura tipiche del territorio, dando così vita una palette calda e naturale nei toni dell’Urbino, Terracotta, Pavone, Quercia, Mosto e Olivo che dà profondità alla collezione e si firma con un tocco di Arancio Santoni, che illumina e catturalo sguardo.

Una collezione dove Santoni conferma la sua vocazione costante alla meraviglia, alla creazione di esperienze di bellezza e alto artigianato che trascendono il quotidiano. Tra le novità, Easy, la linea di scarpe classiche dalla costruzione ultraleggera di soli 295 grammi e la sneaker DBS Oly Cube, omaggio alle classiche tennis shoes degli anni Settanta.

Infine, Pizza Santoni fa da sfondo alla nuova selezione degli accessori in pelle, tra cui spicca una speciale reinterpretazione della borsa da uomo con colori inediti, materiali pregiati e proporzioni pensate per coniugare eleganza e versatilità in tutte le occasioni. La scelta dei materiali è ampia e spazia dalla pelle morbida trattata artigianalmente con velature colorate all’esclusiva lavorazione a intreccio, un omaggio all’antica arte marchigiana della tessitura.

Valextra

Interpreta la sostenibilità, sublimata nell’utilizzo del nylon rigenerato Econyl, la capsule collection firmata Valextra. Una linea di prodotti che fonde l’innovazione tecnologica con la tutela delle tradizioni artigianali che caratterizzano il brand dal 1937.

Arricchita da eleganti inserti metallici monocromatici, la serie Valextra Assoluto rappresenta la costante dedizione di Valextra per il mondo del design che si manifesta in strutture ergonomiche e sofisticate. Uno Zaino multitasche, con schienale e spallacci imbottiti; una Shopper — omaggio all’iconica borsa Tria Trac — con ampio scomparto interno, tasca laptop imbottita e bottoni a pressione sui lati per aumentarne la capienza; e un Marsupio decorato dal logo Valextra in uno jacquard ton-sur- ton e presenta delle pratiche estremità regolabili.

«Quando abbiamo immaginato per la prima volta Valextra Assoluto, volevamo che rappresentasse l'innovazione sostenibile e che fosse al contempo inequivocabilmente Valextra» ha raccontato Xavier Rougeaux, AD del brand. «Il risultato è una collezione che ha superato ogni nostra aspettativa e racchiude tutta la nostra competenza nell'ambito dei materiali, con uno sguardo costantemente rivolto al futuro».

Tod's

Per Tod’s, mai come ora, è importante sostenere i valori dell'artigianato, nel momento in cui si sta sviluppando con grande velocità e potenza l'intelligenza artificiale, con i suoi benefici, ma con anche grandi dubbi e preoccupazioni sul suo utilizzo. Fondere i valori e gli obiettivi dell'intelligenza artificiale con l'anima dell'intelligenza artigianale, che ha nell'individuo, nelle sue capacità e nel suo lavoro i valori fondamentali, diventa così il presupposto per la creazione della nuova collezione Primavera Estate 2025.

Il Gommino, prodotto iconico e simbolo del Made in Italy, si arricchisce di una nuova versione sabot nei colori naturali, mentre ilBubble Gommino, emblema del buon gusto e di uno stile rilassato, viene invece declinatonel nuovo modello barca e con l’accessorio T-bar. La collezione di borse propone l’iconica Di Bag nella nuova versione sacca e in diverse varianti di tela e pelle, ideali per il weekend e per il tempo libero.