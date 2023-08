Matteo Sciaudone è l’imprenditore che aiuta i professionisti a star bene. Ecco la sua storia

La sua mission? Aiutare imprenditori e liberi professionisti a rimettersi in forma.

Matteo Sciaudone, napoletano, classe 2001, vive da tempo a Dubai. Ha lasciato l’Italia per trasferirsi negli Emirati Arabi dopo la laurea in Economia e management alla Luiss Guido Carli di Roma. Ora si racconta tra impegni e nuovi obiettivi: “Sono un imprenditore e sento la necessità di valorizzare il mio tempo con allenamenti brevi ed efficaci, restando in forma anche mangiando spesso fuori per lavoro”.

Riavvolgendo il nastro, torna al 2019, anno in cui parte la sua attività. “Ho iniziato a ricevere i primi clienti che mi dicevano di volersi rimettere in forma ma che non avevano tempo. Molti di loro mangiavano spesso fuori per colpa del lavoro, avevano già provato a rivolgersi a coach e nutrizionisti, ma se i risultati arrivavano con molti sforzi, i miglioramenti svanivano in tempi così brevi da vanificare l'impegno profuso. In questi 5 anni quindi ho elaborato lo schema migliore per raggiungere il proprio fisico ideale, rispettando obiettivi di vita e carriera; non è necessario sacrificare la propria vita per raggiungere la forma fisica che desideriamo; non devi sacrificare i tuoi cibi preferiti per essere sano ed in forma; non devi allenarti 2 ore al giorno tutti i giorni per avere il fisico che desideri”.

Le difficoltà in questi anni non sono mancate.“Con la selezione dei migliori professionisti del settore e la cura maniacale di tutto il percorso, partendo dal check fisico iniziale di anamnesi e la video-call conoscitiva tra cliente e coach/nutrizionista, i check ogni 7 giorni ed il supporto H24 7/7 essenziale per aiutare i clienti in ogni momento, siamo riusciti a rendere il coaching online più efficace rispetto a quello in presenza”.

Sciaudone non è solo un imprenditore, ma anche un'atleta.“Ho avuto modo di rappresentare l'Italia nel 2022 al Mondiale di Natural Bodybuilding a Las Vegas nella categoria Classic Physique”, racconta. Quando gli chiediamo qualcosa in più sul suo metodo, aggiunge: “Il mio è il primo Coaching Online rivolto a manager, imprenditori e liberi professionisti che hanno poco tempo e non possono allenarsi ore al giorno, mangiare a casa e pesare il cibo”.

Non mancano i viaggi. “Vivevo in Russia ed oggi sono a Dubai. Quest’anno ho avuto modo di conoscere anche altre realtà tra cui l’Indonesia, la Thailandia, la Malesia, il Vietnam e l’Oman. E poi ancora l’Inghilterra, USA, la Francia, l’Olanda, la Svizzera e Singapore, con il fine di continuare a studiare e offrire un servizio di massima qualità ai miei clienti...perché in fondo sono uno di loro!”, conclude.