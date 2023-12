Zelensky a Washington: il Pentagono conferma la presenza del presidente negli Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già a Washington per pronunciare un discorso, durante il quale è previsto che rivolga un appello urgente per ottenere gli aiuti statunitensi prima della fine di quest'anno. L'annuncio è stato fatto dal Pentagono in un comunicato che specifica che Zelensky parlerà alle 12:00 locali (le 18:00 in Italia) presso la National Defense University di Washington, dopo un'introduzione del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.