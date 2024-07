Wimbledon: Sinner sconfitto da Medvedev (e da un problema fisico)

«Mi gira la testa...» sono le parole che Sinner ha detto al medico chiamato in campo ad inizio del terzo set nella fida dei quarti di finale contro il russo Medvedev.

Sinner fin dal primo set, pur vinto al tie break, aveva dato la sensazione di non essere a posto dal punto di vista fisico; grande sudorazione, affanno, colpi molto meno potenti del solito. L'altoatesino ha fin dal principio mostrato segni di una giornata-no.

È stato questo il momento centrale della sfida con il russo che poi si è protratta per oltre 4 ore fino al 5° set. Sinner, a dire il vero, ha avuto anche la palla per vincere il terzo set (poi perso al tie-break). Nel quinto invece poca storia con l'azzurro ormai senza energia.

Il russo vola in semifinale: 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3. Per l'azzurro dopo la sconfitta a Parigi in semifinale con Alcaraz sfuma un altro sogno Slam