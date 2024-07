Via libera della Procura di Genova alla revoca dei domiciliari per Toti

La Procura di Genova ha dato parere positivo alla revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La decisione del Gup è prevista sul ritorno in libertà tra domani e venerdì. A seguito delle dimissioni da governatore, secondo gli inquirenti, sarebbe venuto meno il rischio di reiterazione del reato. Il Riesame aveva già sostenuto come fosse venuto meno il rischio di inquinamento probatorio.