Ursula von der Leyen rieletta presidente della Commissione europea

Il Parlamento europeo ha rieletto Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Sette le schede nulle, per un totale di 707 votanti. La maggioranza minima richiesta per l'elezione era 360 voti.

Gli europarlamentari di Fratelli d'Italia (FdI) hanno votato contro la rielezione di von der Leyen. Fonti autorevoli di governo confermano che le scelte politiche recenti, la piattaforma adottata e la ricerca di consenso a sinistra, fino ai Verdi, hanno reso impossibile il sostegno da parte di FdI. Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI all'Eurocamera, ha sottolineato che la rielezione "non risponde al forte messaggio di cambiamento emerso dalle urne del 9 giugno". Fidanza ha aggiunto che questo non pregiudica il rapporto istituzionale, auspicando che possa portare alla definizione di un ruolo adeguato per l'Italia nella prossima Commissione.