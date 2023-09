Ora è ufficiale; la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, sarà in visita domani a Lampedusa per controllare di persona lo stato delle cose non solo nell'hotspot ma in tutta l'isola dove in settimana sono sbarcati più di 10 mila migranti. L'invito a visitare Lampedusa era arrivato dalla premier, Giorgia Meloni