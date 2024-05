Terremoto ai Campi Flegrei: Scossa di magnitudo 3.5 avvertita anche a Napoli

Un intenso sciame sismico ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con la prima forte scossa registrata alle 19:51. Secondo i dati dell'INGV, il terremoto ha raggiunto una magnitudo di 3.5, con epicentro a una profondità di un chilometro. La scossa è stata avvertita distintamente non solo nell'area flegrea, ma anche a Napoli centro e in numerosi quartieri periferici. Molti residenti, spaventati, sono usciti in strada. Successivamente, si sono verificate almeno altre quattro scosse, la più intensa delle quali alle 20:10.