Stop ai combustibili fossili, nessun impegno nel documento del G20

I leader del G20, riuniti a New Dheli in India, continuano a pressare perché si realizzi la transizione energetica e si inasprisca la lotta ai cambiamenti climatici. A sorpresa, però, nei documenti ufficiali del summit non sono menzionati impegni temporali sull'eliminazione dei combustibili fossili. I leader presenti a New Dheli hanno affermato di riconoscere l'importanza di "accelerare gli sforzi verso l'eliminazione graduale dell'energia a carbone" senza sottoscrivere alcun impegno. L'assenza di accenno definito colpisce considerando che il documento è maturato all'indomani del rapporto dell'Onu che ha rimarcato come l'eliminazione graduale dei combustibili fossili sia "indispensabile" per lo zero netto delle emissioni.