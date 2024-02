Spari sulla folla in fila per gli aiuti a Gaza, 104 i morti

Il numero dei palestinesi uccisi dalle forze israeliane questa mattina mentre aspettavano gli aiuti alimentari vicino a Rashid Street, a sud di Gaza City, è salito a 104, ha detto il ministero della Sanità di Hamas, citando 760 feriti. Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha affermato che gli Stati Uniti considerano la sparatoria a Gaza un "incidente grave". Successivamente, il presidente Joe Biden ha detto che la sua amministrazione stava esaminando versioni “conflittuali” della sparatoria.

Aspettandosi un cessate il fuoco lunedì, Biden ha risposto: "La speranza è l'ultima cosa che dura" ma "probabilmente non succederà" lunedì. Rispondendo a chi gli chiedeva della sparatoria contro le persone in fila per chiedere aiuto a Gaza, il presidente si è detto consapevole dell'impatto che l'incidente potrebbe avere sui negoziati per la liberazione degli ostaggi, sottolineando che gli Stati Uniti stanno cercando "versioni contrastanti".

Hamas ha avvertito che gli spari contro i palestinesi in fila per gli aiuti a Gaza potrebbero portare al fallimento dei colloqui per la tregua e per la liberazione degli ostaggi. "I negoziati condotti dalla leadership del movimento non sono un processo aperto a scapito del sangue del nostro popolo", si legge in un comunicato del gruppo islamista, nel quale di afferma che Israele sarebbe responsabile di qualsiasi fallimento dei colloqui.