Serie A, ecco il nuovo calendario

Inter alla prima in casa col Genoa. Il Napoli di Conte a Verona, la Juve ospita il Como. Alla quinta giornata il derby di Milano e alla nona Inter-Juve.

La Serie A Enilive inizierà il weekend del 18 agosto 2024 e terminerà il 25 maggio 2025. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (8/9/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/3/2025), mentre l'unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024. La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il turno preliminare il 4 agosto 2024 e si concluderà con la finale in programma il 14 maggio 2025.

La prima giornata

L'Inter campione d'Italia in carica comincerà il suo campionato 2024-2025 in casa del Genoa. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di serie A, con la prima giornata del 18 agosto. Esordio in trasferta anche per il Napoli di Conte, che parte dal Verona, mentre la Juve ospita il Como. Per il resto Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino e Parma-Fiorentina

Seconda Giornata



Il Milan va a Parma, la prima interna dell'Inter sarà contro il Lecce. Poi Napoli-Bologna, Roma-Empoli e Torino-Atalanta. Cagliari-Como, Fiorentina-Venenzia.

Terza giornata

Il primo big match della stagione, Juventus-Roma.

Quarta giornata

Monza-Inter, Milan-Venezia, Empoli-Juventus, Atalanta-Fiorentina, Cagliari-Napoli, Como-Bologna, Genoa-Roma, Lazio-Verona, Parma-Udinese, Torino-Lecce.

Quinta giornata

Ecco il primo derby della Madonnina, in casa dei tricolori, il 22 settembre, al netto di anticipi e posticipi. Nella stessa giornata anche Juve-Napoli. Roma-Udinese, Atalanta-Como, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Lazio, Verona-Torino, Lecce-Parma, Monza-Bologna, Roma-Udinese, Venezia-Genoa.12:22

Lo schema degli orari delle partite - anticipi e posticipi

- venerdì ore 20.45 (1 anticipo) - sabato ore 15.00 (1 anticipo)

- sabato ore 18.00 (1 anticipo)

- sabato ore 20.45 (1 anticipo)

- domenica ore 12.30 (1 anticipo)

- domenica ore 15.00 (2 gare)

- domenica ore 18.00 (1 posticipo)

- domenica ore 20.45 (1 posticipo)

- lunedì ore 20.45 (1 posticipo)